“ประเสริฐ” จ่อคุย “ปอเนาะ-ตาดีกา” พรุ่งนี้ ถกปมสวัสดิการ-ระเบียบจัดตั้ง เลขาฯ ศอ.บต.ร่วมวงด้วย

รมว.ศึกษาธิการ จ่อคุยผู้บริหารโรงเรียนปอเนาะ-ตาดีกา พรุ่งนี้ ถกปมสวัสดิการ-ระเบียบจัดตั้ง เลขาฯ ศอ.บต.ร่วมวงด้วย
วันนี้ (28 เม.ย.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการเชิญผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ปอเนาะ และ ตาดีกา” เข้าหารือที่กระทรวงศึกษาธิการในวันวันพรุ่งนี้ ว่า จะมีการหารือเรื่องสวัสดิการ ที่โรงเรียนได้มีการเสนอกระทรวงเพิ่มเติม อีกเรื่อง คือ การจดจัดตั้งโรงเรียนว่ามีข้อจำกัดบางอย่าง ที่ทางโรงเรียนอยากให้มีการยกเว้น ซึ่งเรื่องนี้ต้องมาปรึกษากันว่าตามระเบียบสามารถทำได้อย่างไร
ทั้งนี้ วันนี้ผู้บริหารทั้งสองสถาบัน จะมีการพูดคุยกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ส่วนในวันพรุ่งนี้ นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเข้าร่วมหารือด้วย