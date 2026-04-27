พณ.แจงอินฟลูขายทุเรียนลูกละ 100 จัดโปรเกรดรองไซส์เล็ก ไม่ใช่เกรดส่งออก ลงพื้นที่ราคาเฉลี่ยโล 140-150 บ.

“พาณิชย์” ชี้แจงกรณีอินฟลูชื่อดังจำหน่ายทุเรียนลูกละ 100 บาท เป็นการจัดโปรโมชันของอินฟลูเพื่อเร่งกระตุ้นการบริโภคทุเรียนเกรดรอง ไซส์เล็ก ในประเทศ ไม่ใช่เกรดส่งออก เผย ผลลงพื้นที่สำรวจ พบราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 140-150 บาท
วันนี้ (27 เม.ย.) นายกรนิจ โนนจุ้ย รองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายช่องทางการจำหน่ายผลไม้ไทย ด้วยการผลักดันอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อส่งเสริมการจำหน่าย “ทุเรียนไทย” ผ่านรูปแบบ Live Commerce จากแหล่งผลิตโดยตรง มุ่งเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกร และส่งมอบทุเรียนคุณภาพสู่ผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว การ Live Commerce ช่วยให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้น ตอบสนองต่อสถานการณ์ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางดังกล่าวไม่ใช่เพียงการระบายผลผลิต แต่เป็นการยกระดับการค้าผลไม้ไทยให้สอดรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้อย่างชัดเจน
โดย กระทรวงพาณิชย์ จะร่วมมือกันในการนำผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรมาจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม ขณะเดียวกันประชาชนก็ได้บริโภคทุเรียนคุณภาพ เนื้อดี ในราคาที่เป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้อินฟลูเอนเซอร์ลงพื้นที่จำหน่ายสินค้าถึงหน้าสวน คัดเลือกทุเรียนคุณภาพ ตัดสด และจัดส่งตรงถึงมือผู้บริโภค
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าไทย ควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการขายออนไลน์ การสร้างคอนเทนต์ และการเข้าถึงตลาดดิจิทัลให้แก่เกษตรกร เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาช่องทางจำหน่ายของตนเองได้ในระยะยาว นอกจากนี้ แนวทางดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทย ร่วมกันสร้างระบบตลาดที่เข้มแข็งและเป็นธรรม
ล่าสุด (27 เม.ย.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาทุเรียนในแหล่งจำหน่ายและพื้นที่การค้า พบว่าราคาทุเรียนในปัจจุบันมีการจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 140-150 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สอดคล้องกับกลไกตลาดและคุณภาพสินค้าในช่วงฤดูกาล
รองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนกรณีที่มีการจำหน่ายทุเรียนในราคาลูกละประมาณ 100 บาทนั้น จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า เป็นการดำเนินการของผู้ประกอบการออนไลน์อย่าง “Pimrypie” ที่มีความตั้งใจในการจัดโปรโมชันพิเศษส่งเสริมการบริโภคทุเรียนภายในประเทศ และช่วยกระจายผลผลิตเกรดรองสู่ผู้บริโภคในวงกว้าง ให้มีตลาดรองรับ ขายได้ราคา ซึ่งจะเป็นทุเรียนเกรดที่ล้งหรือสวนขายในประเทศ เป็นทุเรียนค่อนข้างสุก คุณภาพดี แต่ทรงอาจจะไม่สวย เหมาะสำหรับการบริโภคสำหรับครอบครัวเล็ก โดยราคาต่อกิโลกรัมจะต่ำกว่าเกรด D ที่ส่งออก ซึ่งเป็นขนาดลูกเล็กเช่นกัน โดยมีการขายทุเรียนเกรดอื่นๆ รวมถึงเกรดพรีเมียมร่วมด้วย เพื่อดันราคาทุเรียนในฤดูให้สูงขึ้น
กระทรวงพาณิชย์จะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณผลผลิตอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งดำเนินมาตรการดูแลสมดุลตลาด เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา และสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนอย่างต่อเนื่อง