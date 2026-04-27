สว.อิสระล่า 140 รายชื่อเช็กบิล ป.ป.ช.เซ่นผลงานสองมาตรฐาน ดักทาง “โสภณ” อย่าดึงเรื่อง

กลุ่ม สว.อิสระ เปิดเกมล่าชื่อ 140 รายชื่อ เช็กบิล ป.ป.ช. ซัดผลงานสะดุด-สองมาตรฐาน กดดัน “โสภณ” ห้ามดึงเรื่อง
วันนี้(27 เม.ย.) น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา (สว.) พร้อมด้วยนายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร และกลุ่ม สว.อิสระ แถลงเปิดปฏิบัติการรวบรวมรายชื่อสมาชิกรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 236 เพื่อยื่นให้ประธานรัฐสภาส่งเรื่องถึงประธานศาลฎีกา ตั้งคณะกรรมการไต่สวนตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชุดปัจจุบัน
น.ส.นันทนา ระบุว่า บทบาทและผลงานของ ป.ป.ช. ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้สังคมเกิดข้อกังขาอย่างกว้างขวาง โดยยกตัวอย่างหลายคดีสำคัญ อาทิ กรณี “แหวนแม่ นาฬิกาเพื่อน” คดีนายอิทธิพล คุณปลื้ม ที่หมดอายุความ คดีสินบนสวนปาล์มอินโดนีเซียที่ไม่พบความผิด รวมถึงกรณี ป.ป.ช. 3 ราย พัวพันสินบนทองคำ 246 ล้านบาท ที่ยังไม่ชัดเจน ตลอดจนคดีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าซุกหุ้น แต่ ป.ป.ช. กลับชี้ว่าไม่มีความผิด
น.ส.นันทนา ชี้ว่า ภาพสะท้อนดังกล่าวสอดคล้องกับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของไทยที่ตกต่ำต่อเนื่อง ล่าสุดได้เพียง 33 คะแนน จาก 100 คะแนน อยู่อันดับ 116 จาก 180 ประเทศ พร้อมตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือขององค์กร หากยังมีลักษณะการวินิจฉัยที่ประชาชนมองว่า “เชื่อนักการเมืองง่าย แต่เข้มกับบางคดี”
ทั้งนี้ กลุ่ม สว.อิสระ เตรียมสนับสนุนคำร้องของฝ่าย สส. โดยต้องรวบรวมรายชื่อให้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกรัฐสภา หรือ 140 รายชื่อ เพื่อยื่นต่อประธานรัฐสภา ก่อนส่งให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ ซึ่งถือเป็นกลไกเดียวในรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องให้ฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบองค์กรอิสระ
น.ส.นันทนา ยังเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาเร่งดำเนินการโดยไม่ใช้ดุลพินิจ “ดึงเช็ง” พร้อมผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา เพื่อลดช่องว่างอำนาจดุลพินิจของประธานรัฐสภาในกระบวนการดังกล่าว
ด้าน นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สว.ย้ำว่า การเข้าชื่อ 1 ใน 5 เป็นสิทธิอันชอบธรรมที่ต้องได้รับการเปิดทาง พร้อมฝากถึงนายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา ว่าอย่าถ่วงเวลาโดยใช้เทคนิคตรวจสอบรายชื่อซ้ำซ้อน หรือเปิดช่องให้มีการ “ล็อบบี้” จนกระบวนการล้มกลางทาง
“หากพี่โสภณทำหน้าที่เป็นทางผ่านให้กระบวนการเดินหน้า จะเป็นประธานรัฐสภาที่เปิดทางให้การตรวจสอบเกิดขึ้น แต่หากดึงเรื่อง จะเปิดช่องให้วงจรอุบาทว์แทรกแซง” นพ.เปรมศักดิ์ กล่าว พร้อมเตือนว่าหากกระบวนการนี้ตกไป จะกระทบต่อระบบตรวจสอบทั้งระบบอย่างรุนแรง
นพ.เปรมศักดิ์ ยังเปิดประเด็นความไม่ปกติภายใน ป.ป.ช.โดยระบุว่ามีปัญหาการบริหารบุคคล โดยเฉพาะการแต่งตั้งรองเลขาธิการที่ข้ามลำดับอาวุโส จนสร้างแรงสั่นสะเทือนในองค์กร และอาจนำไปสู่การแทรกแซงคดี ทำลายหลักธรรมาภิบาล
ทั้งนี้ นพ.เปรมศักดิ์ ยืนยันว่า หากประธานรัฐสภาไม่ดำเนินการส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกา จะเดินหน้าตรวจสอบการใช้อำนาจของประธานรัฐสภาต่อไป พร้อมตั้งคำถามถึง “อำนาจในเงามืด” ที่อาจอยู่เบื้องหลังการแทรกแซงองค์กรอิสระ จนกระทบความเชื่อมั่นของประเทศโดยรวม