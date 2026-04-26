พรรคส้มใช้มิวเซียมสยาม เปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.- สก. 5 พ.ค.

พรรคส้ม โพสต์เฟซบุ๊กเตรียมเปิดตัว “ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.- สก.” ที่มิวเซียมสยาม 5 พ.ค.นี้
วันนี้ (26 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ว่าจะมีการเปิดตัวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้นั้น ล่าสุด เพจเฟซบุ๊กพรรคประชาชน กรุงเทพฯ โพสต์ข้อความระบุว่า “ใช้ชีวิตในกรุงเทพทุกวันนี้ ยากแค่ไหนสำหรับคุณ? เตรียมพบแคนดิเดตผู้ว่าประชาชน พร้อมทีมงานที่จะมาเสนอแผนการสร้างกรุงเทพ ที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน 5 พฤษภาคมนี้ เวลา 5 โมงเย็น เป็นต้นไป ที่มิวเซียมสยาม”
อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในปี 2565 ที่ผ่านมา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้เปิดตัวนโยบาย 200 นโยบาย ในการชิงศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ ในครั้งนั้นที่มิวเซียมสยามด้วยเช่นกัน