ปชน.แจงเปลี่ยนว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เหตุเจ้าตัวลังเล พรรคยึดโหวตเตอร์ เปิดตัวผู้ว่าฯ กทม.ต้น พ.ค.

“ณัฐพงษ์” แจงเปลี่ยนตัวว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เหตุเจ้าตัวลังเล นำมาสู่การถอนตัว ชี้ พรรคต้องคำนึงถึงโหวตเตอร์เป็นหลัก จ่อเปิดตัวผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม.- ทีม สก.ต้นเดือนหน้า
วันนี้ (26 เม.ย.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่ นางนิศามาศ เลาหรัตนาหิรัญ ว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ถอนตัว ว่า ลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัว โดยได้มีการสรรหาผู้สมัครคนใหม่แล้ว คือ นายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร ที่ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ สก. จะมีการเปิดตัวในช่วง ต้นเดือนพฤษภาคมนี้
เมื่อถามว่า การเปลี่ยนตัวกลางคัน เหมือนไม่ให้เกียรติ และถูกมองว่า เป็นการทดลองงาน นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญกว่า คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความมั่นคงของผู้สมัคร หากจุดเริ่มต้นมาจากผู้สมัครที่ยังลังเล จนมาสู่เหตุการณ์ขอถอนตัว พรรคก็ต้องพิจารณา คำนึงถึงโหวตเตอร์ และผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นหลัก จึงเป็นที่มาของเปลี่ยนผู้สมัครคนใหม่