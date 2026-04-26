ดุสิตโพล เผย ปชช.รู้สึกร้อนมากจนทนแทบไม่ไหว กังวลค่าไฟเพิ่ม รัฐควรลดหรือตรึงค่าไฟ

สวนดุสิตโพล เผย ปชช.รู้สึกร้อนมากจนทนแทบไม่ไหว รับมือดื่มน้ำเย็นมากขึ้น กังวลค่าไฟเพิ่มสูง มองควรปรับวิธีชีวิตแบบจริงจัง รัฐควรลด หรือตรึงค่าไฟฟ้า
วันนี้ (26 เม.ย.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “คนไทยกับอากาศร้อน” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,306 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2569 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนรู้สึกอย่างไรกับอากาศร้อนในช่วงนี้
อันดับ 1 ร้อนมากจนทนแทบไม่ไหว 68.22%
อันดับ 2 ร้อนมากแต่พอรับได้ 28.41%
อันดับ 3 ร้อนพอสมควร 3.22%
อันดับ 4 ไม่รู้สึกว่าร้อนผิดปกติ 0.15%
2. ประชาชนมีวิธีรับมือกับอากาศร้อนอย่างไร
อันดับ 1 ดื่มน้ำเย็นมากขึ้น 82.01%
อันดับ 2 เปิดแอร์/พัดลมนานขึ้น 77.87%
อันดับ 3 หลีกเลี่ยงออกนอกบ้านช่วงกลางวัน 67.84%
อันดับ 4 เข้าห้างสรรพสินค้า หรือร้านสะดวกซื้อ 52.91%
อันดับ 5 สวมใส่เสื้อผ้าป้องกันแดด 47.32%
3. ประชาชนกังวลเรื่องใดบ้างจากอากาศร้อนในช่วงนี้
อันดับ 1 ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น 85.22%
อันดับ 2 ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย เช่น ฮีตสโตรก เพลียแดด 83.84%
อันดับ 3 ภัยแล้ง ไฟป่า และฝุ่น PM 2.5 65.31%
อันดับ 4 สุขภาพของสัตว์เลี้ยง 39.51%
อันดับ 5 ความเสียหายจากลมพายุฤดูร้อน 38.44%
4. คนไทยควรปรับวิถีชีวิตประจำวันเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปหรือไม่
อันดับ 1 ควรปรับอย่างจริงจัง 72.13%
อันดับ 2 ควรปรับบ้าง 26.88%
อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 0.84%
อันดับ 4 ยังไม่จำเป็นต้องปรับ 0.15%
5. ภาครัฐควรดำเนินการอย่างไรเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงอากาศร้อนจัด
อันดับ 1 ลดหรือตรึงค่าไฟฟ้า 77.95%
อันดับ 2 บริหารจัดการน้ำและแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบ 64.93%
อันดับ 3 วางแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระยะยาว 57.89%
อันดับ 4 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง 56.43%
อันดับ 5 ปรับเวลาทำงานกลางแจ้ง ให้หลีกเลี่ยงช่วงอากาศร้อนจัด 54.82%