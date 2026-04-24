“อนุทิน” เรียก “หน.คุยสันติสุข จชต.” รับนโยบายรัฐบาล อุบรายละเอียด

นายกฯ เรียก “หน.คุยสันติสุข จชต.” รับนโยบายรัฐบาล ยังไม่เปิดเผยรายละเอียด
วันนี้ (24 เม.ย.) เมื่อเวลา 14.09 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว ภายในตึกไทยคู่ฟ้า นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ยืนอยู่ด้วย
โดย นายกฯ กล่าวว่า นายฐนัตถ์ เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่น จึงต้องเชิญท่านมา เพราะจะเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้คนใหม่
โดยผู้สื่อข่าวได้ถาม นายฐนัตถ์ ถึงการพูดคุยรอบใหม่ นายฐนัตถ์ กล่าวว่า เพิ่งเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่น วันนี้มารายงานตัว ไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียด
จากนั้น นายกฯ ได้พา นายฐนัตถ์ ขึ้นไปห้องทำงานและหารือร่วมกันเพื่อมอบนโยบายแนวทางการทำงานของรัฐบาล ภายหลังได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา