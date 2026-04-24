“แสวง” เผย ร้องยุบ ปชน.ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย มีมูลพร้อมเรียกผู้ถูกกล่าวหาแจง ยึดตามข้อเท็จจริง

เลขาฯ กกต. เผย ร้องยุบ ปชน.ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย พร้อมเรียกผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงหากมีมูล ยันพิจารณาตามข้อเท็จจริง บอกดุลพินิจเห็นต่างกันได้
วันนี้ (24 เม.ย.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีคำร้องยุบพรรคประชาชนจากเรื่อง บริษัท สเปกเตอร์ซี ว่า เมื่อมีผู้ร้อง กกต. ต้องรับพิจารณาตามขั้นตอน แต่ไม่ใช่ว่ามีคำร้องแล้วจะนำไปสู่การยุบพรรคทันที ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่ามีความผิดหรือไม่ และหากผิด ต้องพิจารณาต่อว่าเข้าข่ายเหตุยุบพรรคหรือไม่ โดยซึ่งเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขา ปกติผู้ร้องมักยื่นในข้อหาหนักไว้ก่อน ทั้งๆ ที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นก็ได้ เมื่อเรียกผู้ร้องมาให้ถ้อยคำแล้วก็ต้องเรียกผู้ถูกร้องมาให้ถ้อยคำด้วยถ้าคำร้องนั้นมีมูล ต้องให้โอกาสชี้แจงเพื่อความเป็นธรรม ซึ่งเป็นไปตามหลักการ
เมื่อถามถึงเสียงวิจารณ์ว่า องค์กรอิสระ รวมถึง กกต. ถูกมองว่าเป็นสองมาตรฐาน มองเรื่องนี้อย่างไร นายแสวง กล่าวว่า ต้องเป็น 2 อย่าง อย่างแรก คือ การพิจารณาเป็นอย่างไร มาตรฐานจะยังมาพูด จะบอกว่า การกระทำนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ ถ้าไม่เป็นความผิดก็ทำอะไรต่อไม่ได้ แม้ข้อกล่าวหาเดียวกันแต่ข้อเท็จจริงอาจจะคนละอย่างก็ได้ จะมาบอกว่า 2 มาตรฐานหรือไม่ต้องดูที่ข้อเท็จจริง เราต้องพิจารณาตามกฎหมายและข้อเท็จจริง ส่วนองค์กรอิสระใครอย่าจะมารื้อระบบใหม่ก็ได้ ถ้าทำเพื่อประโยชน์ของประเทศ ถ้าทำให้ระบบดีขึ้นก็เป็นเรืองที่ดี
เมื่อถามว่า กกต.จะสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่ 2 มาตรฐาน นายแสวง กล่าวว่า การพิจารณาเป็นเรื่องของดุลพินิจ จะชัดเจนไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระอื่น หรือ กกต. เมื่อวินิจฉัยแล้วก็ต้องมีข้อเท็จจริงให้ประชาชนเห็นว่ามันใช่หรือไม่ใช่ บางเรื่องเราใช้ดุลยพินิจ ซึ่งดุลพินิจบางคนจึงเห็นต่างกันได้