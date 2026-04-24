“ศุภมาส” เผย 3 แนวทาง ช่วยปมยกเลิกเที่ยวบินกะทันหัน จี้ สคบ.เดินหน้าเชิงรุกเยียวยา-ให้ความรู้ทุกมิติ

รมต.สำนักนายกฯ เผย 3 แนวทาง ช่วยเหลือผู้บริโภคได้รับผลกระทบยกเลิกเที่ยวบินกะทันหัน จี้ สคบ. เดินหน้าเชิงรุก เยียวยา-ให้ความรู้ทุกมิติ
วันนี้ (24 เมษายน 2569) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้สั่งการให้ สคบ. เร่งติดตามและแก้ไขปัญหากรณีสายการบินหลายแห่งทยอยประกาศยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้าง ทั้งด้านแผนการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าที่พัก ค่าทัวร์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ ประกอบกับข้อจำกัดของกฎหมายในบางกรณีที่ผู้โดยสารอาจไม่ได้รับค่าชดเชย สร้างความกังวลและความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจำนวนมาก
นางสาวศุภมาส กล่าวว่า ผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลต่อการเดินทางของประชาชน และสร้างความกังวลหลายด้าน ตนจึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดูแลช่วยเหลือผู้บริโภครอบด้าน พร้อมกำชับ สคบ. ต้องเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงการแก้ไขปัญหาและการป้องกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมสูงสุด
จากข้อสั่งการของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทาง สคบ. นำโดย นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการ สคบ. ได้กำหนดแนวทาง การช่วยเหลือผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม 3 แนวทางสำคัญ ได้แก่
1) ประสานความร่วมมือกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อผลักดันมาตรการช่วยเหลือผู้บริโภคให้มีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) การยกระดับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยเชิญผู้ประกอบธุรกิจสายการบินและผู้บริโภคเข้าหารือร่วมกัน เพื่อหาทางออกที่เป็นธรรม และหากไม่สามารถตกลงกันได้ จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณาดำเนินคดีแทนผู้บริโภค
3) เร่งสร้างองค์ความรู้และภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ผ่านการประชาสัมพันธ์สิทธิผู้โดยสาร เงื่อนไขการชดเชย และข้อควรระวังในการจองตั๋วผ่านแพลตฟอร์มต่างประเทศ หรือสายการบินที่ไม่มีตัวแทนในประเทศไทย
”การยกเลิกเที่ยวบินกะทันหันส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเป็นวงกว้าง ไม่เพียงแต่ค่าโดยสารเครื่องบิน แต่ยังรวมถึงการจองที่พัก การเช่ารถ การจองทริปท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายอื่นที่ได้วางแผนล่วงหน้าไว้ ทำให้ประชาชนต้องรับภาระความเสียหายจำนวนมาก ขณะนี้ สคบ. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ให้บริการสายการบิน และผู้ให้บริการสายการบิน เพื่อเร่งกำหนดแนวทางและมาตรการช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการใช้บริการสายการบินอย่างเร่งด่วน หากประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสายการบินในกรณีต่าง ๆ สามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 หรือผ่านเว็บไซต์ สคบ. และแอปพลิเคชัน OCPB Connect ตลอด 24 ชั่วโมง“ นางสาวศุภมาสกล่าว