พรรคส้มไม่หวั่นชี้ชะตา 44 สส. ถกใหญ่พรุ่งนี้ทำงานต่อไม่ว่าผลอย่างไร แต่หวั่นกระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐาน

“ปกรณ์วุฒิ” ยิ้มหวาน เผยกำลังใจเต็มเปี่ยม ไม่หวั่นศาลฎีกาชี้ชะตาคดี 44 สส.พร้อมจัดประชุมใหญ่พรุ่งนี้-ทำงานต่อไม่ว่าผลเป็นอย่างไร “ไอติม” ชวนจับตาผลลัพธ์ เชื่อสิ่งที่ทำไม่เข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรม หวั่นกระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐาน ทำประเทศไร้ที่พึ่ง
วันนี้ (23 เม.ย. 2569) นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพรรคประชาชน ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 เม.ย.69 ซึ่งตรงกับวันที่ศาลฎีกานัดฟังคำสั่งคดี 44 สส.ในวันพรุ่งนี้ ว่า พรุ่งนี้เตรียมตัวไปประชุมพรรค ตอนนี้กำลังใจเต็มเปี่ยมสบายมาก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะเดินหน้า เราทำงานได้อยู่แล้ว
ส่วนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการบริหารพรรค หลังจากศาลมีคำสั่งนั้น นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ระบุว่า เป็นอนาคตที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น เราก็ต้องยืนยันว่าสิ่งที่ 44 คน ทั้ง สส.ปัจจุบันและอดีต สส.ได้ดำเนินการ ไม่มีอะไรที่จะนำไปสู่การถูกตีความว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง หรือถูกสั่งให้หยุดปฎิบัติหน้าที่ จึงอยากเชิญชวนประชาชนให้จับตาดูผลลัพธ์ของคำสั่งในวันพรุ่งนี้และคดีดังกล่าว เพราะผลกระทบไม่ได้เกิดขึ้นกับ 44 คนหรือพรรคประชาชน แต่จะส่งผลกระทบต่อมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมในประเทศเรา
สิ่งที่ประชาชนทุกคนอยากเห็น ไม่ว่าจะเห็นต่างกันอย่างไรในประเด็นไหน ไม่ว่าจะชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบพรรคการเมืองใด เราต้องการเห็นกระบวนการยุติธรรมที่มีมาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่าย ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ประชาชนมีข้อกังวลว่ามีกระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐาน ประเทศนี้ก็จะไร้มาตรฐานกับการมีกระบวนการยุติธรรมที่ควรจะเป็น