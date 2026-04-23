"วันนอร์" ขอบคุณนายกฯ-ตร.รวบทีมยิง "กมลศักดิ์" จี้สาวถึงคนบงการ ขอแยกแยะรถกอ.รมน.ก่อเหตุ

ที่ปรึกษานายกฯ ขอบคุณนายกฯ-ตร. ลากคอ 5 ทีมยิง "กมลศักดิ์" สส.พรรคประชาชาติ จี้สอบสวนขยายผลหาตัวบงการ-ผู้จ้างวาน เชื่อหลักฐานมัดแน่นไม่น่ารอด พร้อมขอให้แยกแยะปมรถ กอ.รมน. ก่อเหตุ ย้ำต้องใช้หลัก "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" แก้ไฟใต้
วันนี้ (23เม.ย.) ที่ทำนียบฯ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่มีการจับกุมผู้ต้องหายิง นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ ว่าได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดยะลา และติดตามสถานการณ์ภาคใต้ โดยกำชับคดีดังกล่าวทำให้สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ถึง 5 คนครบแล้ว ต่อไปนี้เป็นเรื่องของตำรวจสอบสวนต่อไป เพื่อให้ทราบถึงตัวบงการและผู้จ้างวาน เนื่องจาก สส.กมลศักดิ์ไม่ได้รู้จักกับบุคคลที่ถูกจับทั้ง 5 คน จึงเชื่อว่ามีผู้อยู่เบื้องหลัง และมีผู้ว่าจ้างจึงต้องรอเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนต่อไป
"ในฐานะที่ผมเองเป็นประชาชนและเป็นอดีต สส.จึงขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่าย ทั้งตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ตำรวจภูธรภาค 9 ที่สำคัญคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ได้มอบหมายนายตำรวจมือดี พลตำรวจเอกสำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปดูแลคดีนี้ด้วยตัวเอง จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ครบทั้งหมด"
นอกจากนี้ ยังยึดหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งรถยนต์ ปืนที่ก่อเหตุ รวมถึงพยานต่างๆ ค่อนข้างครบถ้วนในคดีดังกล่าว ส่วนสาเหตุการจ้างวานถือว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องสืบสวนต่อไป แต่ส่วนตัวเชื่อว่า จะไม่ยาก เพราะตำรวจได้หลักฐานจนครบแล้ว ส่วนตัวขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างรวดเร็ว และผู้ต้องหาได้รับสารภาพแล้ว ส่วนมูลเหตุจูงใจที่ไปทำ ต้องไปสืบหาผู้บงการต่อไป โดยเฉพาะการนำรถของ กอ.รมน.มาใช้ก่อเหตุ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าเรื่องทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน. ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐ ทั้งนี้ อยากให้มีการแยกแยะระหว่างคดียิง กับแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ไปเกี่ยวข้องกับการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องประเพณี วัฒนธรรม หากไม่ได้รับการแก้ไขที่ดี ปัญหาในระยะสั้นและระยะยาวก็จะส่งผลกระทบทั้งหมด ส่วนตัวคิดว่า ทุกคนในขณะนี้ต้องร่วมมือกัน เพราะจำเป็นต้องแก้ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะช่วยกันได้
ส่วนจะใช้ประสบการณ์ที่มีมาแนะนำนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างไร นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวว่า ถือเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช้ของตนเองเพียงคนเดียว ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ สส.ในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง ศอ.บต. ที่มีหน้าที่ในการพัฒนา หากพื้นที่ไม่สงบไม่มีความปลอดภัยการพัฒนาจะเกิดขึ้นยาก โดยต้องใช้แนวทางในหลวงรัชการที่ 9 ที่ระบุว่า ต้องเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ทั้งนี้ มีความกังวลว่าจะมีการตัดตอนในคดียิง สส. หรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ เชื่อว่า หลังจากจับตัวได้หมดก็เป็นเรื่องที่ดี ในฐานะที่รัฐบาลเป็นผู้รักษากฎหมาย ให้กฎหมายนี้ใช้กับทุกคนและทุกหน่วยงาน ซึ่งส่วนตัวดีใจที่เห็นความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีในการทำงานครั้งนี้ และอีกหลายเรื่อง เพราะขณะนี้ต้องเข้าสู่ยุคที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ส่วนการประชุม สมช. เห็นว่าควรชักชวนประเทศมาเลเซียมาร่วมแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยมีปัญหากับประเทศไทยมากนัก และพร้อมที่จะช่วยเหลือหากไทยร้องขอ นายกรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ระบาดในพื้นที่ รวมถึงขยายไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งมาเลเซียอยากให้ไทยช่วยเหลือกัน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าจะไม่ให้ยาเสพติดไหลไปสู่ประเทศมาเลเซีย เพื่อสร้างปัญหาในประเทศมาเลเซียต่อไป ดังนั้นส่วนตัวคิดว่านโยบายแก้ปัญหายาเสพติดของนายกรัฐมนตรี คือต้องการช่วยเยาวชน และเศรษฐกิจทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้าน