วุฒิฯ รัดเข็มขัดงบปี 70 หั่นค่าเดินทางต่างประเทศ-ค่าเลี้ยงรับรอง ให้ สว.จ่ายซื้ออาหารเองเริ่ม 27 เม.ย.

วุฒิสภารัดเข็มขัดงบประมาณปี 70 ลดภาระค่าใช้จ่าย หั่นงบเดินทางต่างประเทศและค่าเลี้ยงรับรอง สว.พร้อมให้ สว.จ่ายค่าอาหารเองเริ่ม 27 เม.ย.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 เม.ย.68 นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) ครั้งที่ 5/2569 โดยที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 27–28 เมษายน 2569 โดยมีวาระสำคัญ อาทิ การพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ 2 ฉบับ ได้แก่ รายงานข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และรายงานการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 1 ราย รวมถึงเตรียมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ภายหลังสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ
ทั้งนี้ ในการจัดทำคำของบประมาณปี 2570 ได้มีการปรับลดรายจ่าย โดยตัดงบประมาณในส่วนค่าเดินทางไปประชุมทวิภาคีและการเยือนต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ รวมถึงค่าอาหารเลี้ยงรับรองสมาชิกวุฒิสภาในช่วงสมัยประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังมีมติทบทวนแนวทางการจัดอาหารกลางวันให้สมาชิกวุฒิสภา โดยมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดหาร้านอาหารมาให้บริการภายในห้องอาหารสมาชิก ชั้น 2 ของอาคารรัฐสภา เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2569 เป็นต้นไป แต่ให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง