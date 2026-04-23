สมช.เคาะ 5 แผนดับไฟใต้ ชวนมาเลเซียร่วม สกัดลักลอบขนอาวุธ-พัฒนาพื้นที่แบ่งผลประโยชน์ มอบ กต.แจ้งเขมรเลิก MOU44

สมช.เคาะ 5 แผนดับไฟใต้ ปรับกลยุทธชวนมาเลเซียร่วมอย่างสร้างสรรค์-สกัดลักลอบขนอาวุธก่อเหตุในไทย-พัฒนาพื้นที่แบ่งผลประโยชน์ ศก.ชายแดน ตั้ง ผอ.ข่าวกรองฯ นำทีมคุยสันติสุข พร้อมตั้ง “บิ๊กไก่” นั่งหัวหน้าคณะที่ปรึกษา สมช. มอบ กต.แจ้งเขมร ยกเลิกเอ็มโอยู 44 กลับไปใช้ UNCLOS
เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 23 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แถลงผลการประชุม สมช. ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานว่า ในเรื่องการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบเรื่องสำคัญ 5 เรื่อง ดังนี้ 1.การบริหารจัดการเรื่องการศึกษา ได้มอบหมายกระทรวงศึกษาธิการไปดูแลรายละเอียดและจัดระบบการบริหารจัดการใหม่ทั้งระดับโครงสร้างระดับวัฒนธรรมและระดับบุคคลที่จะดูแลเรื่องโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามอย่างเหมาะสม และเข้าไปประสานงานเพื่อจัดระบบต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยมอบให้กระทรวงศึกษาธิการและรับผิดชอบ 2.ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบปกติในอนาคตตามที่กระทรวงมหาดไทยจะนำเสนอต่อไป เพื่อใช้ในการอบรมและเตรียมความพร้อมต่างๆ รองรับเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติปกติ มีการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนซึ่งเป็นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่จะมาเสนอต่อไป เพื่อใช้อบรมและเตรียมความพร้อมต่างๆ รองรับสถานการณ์ในอนาคตเมื่อเข้าสู่สภาวะปกติ
นายฉัตรชัย กล่าวว่า 3.ความร่วมมือกับมาเลเซียในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นว่า มาเลเซียมีส่วนสำคัญสนับสนุนในการแก้ปัญหา จะมีการโน้มน้าวชักชวนให้มาเลเซียมาร่วมพัฒนาพื้นที่และมีผลประโยชน์ในพื้นที่เศรษฐกิจ จะเป็นการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการประสานงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องของกลุ่มคนที่กระทำผิดต่างๆ จะมีมาตรการร่วมมือที่ใกล้ชิดมากขึ้น รวมทั้งเรื่องของการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับมาเลเซีย การร่วมมือการจัดการชายแดน และดูช่องทางต่างๆ ในการควบคุมการเข้าออกของบุคคลให้เกิดความเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มที่เคลื่อนย้ายอาวุธที่จะเข้ามาก่อความไม่สงบในพื้นที่ จะมีการร่วมมือกับมาเลเซียมากขึ้น ส่วนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากการพูดคุยกับมาเลเซียแล้วเรายังให้ความสำคัญกับการพูดคุยภายในประเทศไปพร้อมกัน เพื่อทำให้สองส่วนมีความเชื่อมโยกัน นำไปสู่การแก้ปัญหาได้ครบทั้งระบบ และจะมีการเชื่อมโยงการทำงานใกล้ชิดกับมาเลเซีย
เลขาธิการ สมช. กล่าวว่า 4.ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งนายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขฯ คนใหม่ มี สมช.เป็นฝ่ายเลขานุการ สนับสนุนกระบวนการพูดคุย นอกจากที่ ที่ประชุมยังเห็นชอบแต่งตั้งคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล เพื่อสานต่อการดำเนินการของรัฐบาลชุดที่แล้ว ได้มีการกำหนดตัวบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นตัวแทนรัฐบาลประสานเชื่อมโยง ให้คำแนะนำ ชี้เป้าหมาย สนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆโดยมีรูปแบบที่กระชับ ไม่ซ้ำซ้อนกับภาระของหน่วยงานปกติที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนเฉพาะเรื่องสำคัญเท่านั้น และ5.ที่ประชุมยังเห็นชอบแต่งตั้ง พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม อดีตเลขาธิการ สมช. เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษา สมช. คณะที่ปรึกษาฯดังกล่าว ประกอบด้วย ข้าราชการฝ่ายประจำ นักวิชาการ บุคคลที่มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 ด้าน แต่ละด้านจะมีประมาณ 4-5 คน รวมแล้วเกือบ 30 คน ถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยกันทำงานให้กับ สมช.ในระยะต่อไป
เลขาธิการ สมช. เปิดเผยว่า ในที่ประชุม สมช.ไม่ได้พูดถึงกรณีจับมือยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ
เมื่อถามว่า จะมีการนำมติที่ประชุม สมช.เรื่องการยกเลิกเอ็มโอยู 2544 เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อไหร่ นายฉัตรชัย กล่าวว่า ไม่ได้กำหนดวันเวลา เพียงแต่เห็นชอบเรื่องกระบวนการยกเลิก ซึ่งกระทรวงต่างประเทศจะไปดำเนินการและประสานกับฝ่ายต่างๆ รวมไปถึงกัมพูชา เพราะมีกระบวนการทำงานอยู่ระดับหนึ่ง และให้ดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วน ทั้งกระบวนการประสานงาน การแจ้งกับหน่วยงานและประเทศภาคีที่เกี่ยวข้อง และกลับมาใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS) แทน