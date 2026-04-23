“เอกนัฎ” แจงสภาฯ เร่งลดขั้นตอนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป รับซื้อไฟคืนหน่วยละ 2.20 บาท ตัดรอบบิล มิ.ย.นี้

“เอกนัฎ” แจงสภาฯ เดินหน้าลดขั้นตอน-ระยะเวลาติดตั้ง โซลาร์รูฟท็อปของประชาชน ให้กู้ดอกเบี้ยต่ำ พร้อมเร่งการรับซื้อไฟคืนในอัตราหน่วยละ 2.20 บาท ตัดยอดค่าไฟรอบบิลเดือน มิ.ย.นี้
วันที่ 23 เม.ย.ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาฯ ที่มีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาวาระกระทู้ถามสดเป็นครั้งแรกของสภาฯชุดปัจจุบัน ซึ่งเริ่มต้นถามกระทู้สด โดย น.ส.พิมพฤดา ตันจรารักษ์ สส.อยุธยา พรรคภูมิใจไทย ตั้งถามถึงประเด็นการแก้วิกฤติพลังงาน แนวทางการสนับสนุนประชาชนต่อการใช้พลังงานทางเลือก ต่อนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน
โดยนายเอกนัฎ ชี้แจงสำหรับประเด็นราคาน้ำมัน ตนได้หารือกับ กบข. และสามารถลดราคาหน้าโรงกลั่นลงมาได้ 3 บาท ขณะที่การสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งโซลารูฟท็อป มีแนวทางที่จะสนับสนุนทั้งการลดขั้นตอนติดตั้ง หน่วยงานที่ให้บริการต้องทำเป็นวันสต็อปเซอร์วิส ใช้เวลาอนุมัติอนุญาตไม่เกิน 30 วัน หากติดตั้งไว้ใช้เอง โดยไม่ขายคืนน ต้องเร็วภายใน 1 สัปดาห์ นอกจากนั้นมีมาตรลดหย่อนภาษี แต่ตนมองว่าไม่พอต้องส่งเสริม เช่น มีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพราะต้นทุนติดตั้งมีราคาแพง หลักแสนบาท ดังนั้นต้องหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนจ่ายระยะเวลายาว เพราะการติดตั้งต่อครั้งมีอายุใช้ 20-25 ปี การผ่อนต้องจ่ายต่ำกว่าค่าไฟ เช่น ค่าไฟเดือนละ 3,000 บาท ผ่อนจ่ายประมาณพันกว่าบาทเป็นต้น นอกจากนั้นจะส่งเสริมโรงไฟฟ้าประชาชน โดยให้สามารถขายไฟที่ผลิตเกินการใช้ ต่อหน่วยงานรัฐ ในอัตราที่แพงกว่า โซลาร์ฟาร์ม ที่ปัจจุบันรับซื้อราคา 2.16 บาท ตั้งใจซื้อจากประชาชนที่ 2.20 บาท ต่อยูนิต หรือสามารถนำมาลดทอนค่าไฟในแต่ละรอบบิลได้
นายเอกนัฎ ชี้แจงต่อว่า นอกจากนั้นหากประชาชน ติดแผงโซลาไว้ใช้เอง 5 กิโลวัตต์ ผลิตได้เดือนละ 700-800 หน่วย แต่ถ้าใช้มากกว่านั้น จะมีอัตราคือ เกินไป 200 หน่วยแรก จ่ายค่าไฟ หน่วยละไม่เกิน 3 บาท ซึ่งตนตั้งใจจะทำให้กระบวนการลดหย่อนค่าไฟในรอบบิลให้ได้ ไม่เกินรอบบิลเดือนมิ.ย. ส่วนการทำเน็ตบิลลิ่ง จะทำให้เสร็จช่วงเดือนมิ.ย.เช่นเดียวกัน