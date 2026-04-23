'เอกนิติ' สั่ง 3 หน่วยงานหลักเร่งเตรียมพร้อมไฟฟ้ารองรับการลงทุนขนาดใหญ่ ดาต้าเซนเตอร์-คลาวด์-AI และความต้องการพลังงานสะอาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



'เอกนิติ' มอบนโยบายกระทรวงพลังงาน-สภาพัฒน์-BOI' เดินหน้าเตรียมความพร้อมไฟฟ้ารองรับการลงทุนขนาดใหญ่ อาทิ ดาต้าเซนเตอร์ บริการคลาวด์ เอไอ และความต้องการพลังงานสะอาด

วันที่ 23 เม.ย.นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบายและประชุมหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านพลังงานไฟฟ้ารองรับการลงทุนของประเทศ โดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง อาทิ กิจการ Data Center, Cloud Services, AI Infrastructure และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยมีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุน

ที่ประชุมได้หารือถึงภาพรวมของการบริหารจัดการไฟฟ้าทั้งในมิติความต้องการใช้ไฟฟ้า แผนในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ตลอดจนแนวโน้มการขยายตัวของการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้การวางแผนด้านพลังงานของประเทศสามารถรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นายเอกนิติกล่าวว่า การเตรียมความพร้อมด้านพลังงานถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นเงื่อนไขสำคัญในการรองรับการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมอนาคตที่ต้องการทั้งปริมาณไฟฟ้าที่เพียงพอ มีระบบที่มีเสถียรภาพ และสัดส่วนพลังงานสะอาดที่ตอบโจทย์เป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก

การหารือครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และการส่งเสริมการลงทุน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการไฟฟ้าของประเทศให้สอดคล้องกับทิศทางการลงทุนโลก และสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถรองรับโครงการลงทุนมูลค่าสูงได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

