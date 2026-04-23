“เอราวัณ” เปิดท่องเที่ยว–พักแรมอีกครั้ง หลังไฟป่าคลี่คลาย คุณภาพอากาศกลับสู่ปกติ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เปิดให้ท่องเที่ยว–พักแรมอีกครั้ง หลังสถานการณ์ไฟไหม้ป่าคลี่คลาย คุณภาพอากาศกลับสู่ปกติ
วันที่ 23 เมษายน 2569 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2569 เป็นต้นไป หลังสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่คลี่คลาย และคุณภาพอากาศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ก่อนหน้านี้ อุทยานแห่งชาติเอราวัณได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เนื่องจากสถานการณ์ไฟป่าและค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยตรวจพบค่าสูงถึง 42.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พบว่าสถานการณ์ไฟป่าได้คลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง และคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปลอดภัย จึงมีคำสั่งเปิดพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
การเปิดอุทยานครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูบรรยากาศการท่องเที่ยว ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ รวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และรายได้ของชุมชนโดยรอบ
“รัฐบาลย้ำการบริหารจัดการอย่างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย จะเร่งเปิดพื้นที่อย่างเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัย” นางสาวลลิดา กล่าว
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ โทร. 034-574-222 หรือผ่านเพจเฟซบุ๊ก “Erawan National Park” เพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุด