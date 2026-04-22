เก่งไม่กลัว กลัวช้า! “รสนา” จี้ “เอกณัฏ” รีบดึงคืนค่าการกลั่น 14 บาท/ลิตร นำมาลดราคาน้ำมัน

“รสนา” เรียกร้องรัฐมนตรีพลังงาน ดึงค่าการกลั่น 14 บาท/ลิตร นำมาลดราคาน้ำมันทุกชนิด ไม่ใช่เฉพาะดีเซลและลดแค่ 2 บาท เหมือนคราวที่แล้ว แฉค่าการกลั่นพุ่งถึง 17 บาทแล้ว ทั้งที่ในระดับปกติที่ไม่ควรเกิน 2 บาท ชี้ ยามวิกฤตต้องตัดสินใจรวดเร็ว พิสูจน์ความเป็นผู้นำ
วันที่ 22 เมษายน 2569 น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก รสนา โตสิตระกูล เรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เร่งดำเนินมาตรการลดราคาน้ำมัน โดยเสนอให้เรียกคืน “ค่าการกลั่น” ส่วนเกินอย่างน้อย 14 บาทต่อลิตร เพื่อนำมาลดราคาเนื้อน้ำมันหน้าโรงกลั่นโดยเฉลี่ยในทุกผลิตภัณฑ์
น.ส.รสนา ระบุว่า มีรายงานข่าวว่า รัฐมนตรีพลังงานเตรียมประชุมในวันที่ 23 เมษายน เพื่อพิจารณาดึงค่าการกลั่นที่สูงเกินสมควรมาลดราคาน้ำมัน และอาจมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน อย่างไรก็ตาม เห็นว่ามาตรการก่อนหน้านี้ที่ลดราคาเพียง 2 บาทต่อลิตร และจำกัดเฉพาะน้ำมันดีเซลนั้น ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากค่าการกลั่นควรถูกเฉลี่ยไปยังผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่ได้จากน้ำมันดิบ
ทั้งนี้ ระบุว่า ในเดือนมีนาคม ค่าการกลั่นเฉลี่ยอยู่ที่ 7.23 บาทต่อลิตร และเพิ่มขึ้นเป็น 16-17 บาทต่อลิตรในเดือนเมษายน ซึ่งมองว่าสูงเกินระดับปกติที่ไม่ควรเกิน 2 บาทต่อลิตร ทำให้เกิดกำไรส่วนเกินจำนวนมาก และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันและค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น กระทบต่อราคาสินค้า ค่าขนส่ง และผู้มีรายได้น้อย
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่า ประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ำมัน 6 แห่ง ที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์สงคราม อีกทั้งยังมีน้ำมันดิบสำรองไม่น้อยกว่า 60 วัน และมีเงินสะสมในกองทุนน้ำมันจากประชาชนตั้งแต่ปี 2561 รวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 34,000 ล้านบาท จึงตั้งคำถามถึงความจำเป็นที่ประชาชนต้องรับภาระราคาน้ำมันที่อิงตลาดโลก และการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพิ่มเติม
น.ส.รสนา เรียกร้องให้ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ใช้เจตจำนงทางการเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวม โดยย้ำว่า ควรใช้ข้อมูลต้นทุนค่าการกลั่นที่ประมาณ 2 บาทต่อลิตร เป็นฐานในการดึงกำไรส่วนเกินกลับมาลดราคาน้ำมัน พร้อมทิ้งท้ายว่า ในภาวะวิกฤต “เก่งไม่กลัว กลัวช้า” จึงควรเร่งตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศโดยรวม
รายละเอียดข้อความในเฟซบุ๊ก รสนา โตสิตระกูล
ยามวิกฤต เก่งไม่กลัว กลัวช้า รัฐมนตรีพลังงานต้องเรียกคืนค่าการกลั่น 14บาท/ลิตร มาลดราคาน้ำมัน
สื่อมวลชนรายงานว่ารัฐมนตรีเอกนัฏจะมีการประชุมเรื่องดึงค่าการกลั่นที่สูงเกินสมควรมาลดราคาเนื้อน้ำมันหน้าโรงกลั่นในวันที่ 23 เมษายน และให้มีผลในวันศุกร์ที่ 24 เมษายนทันที
การดึงเงินค่าการกลั่นมาลดราคาเนื้อน้ำมัน 2 บาท/ลิตร ในรอบที่แล้วนั้น เป็นจำนวนที่น้อยเกินไป และลดแค่น้ำมันดีเซล ทั้งที่ค่าการกลั่นเป็นค่าการการกลั่นที่ต้องเฉลี่ยกับทุกผลิตภัณฑ์ที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบทั้ง ดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันก๊าด ก๊าซ LPG ไปถึงยางมะตอย เป็นต้น โดยใช้การเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักส่วนลดราคาไปในทุกผลิตภัณฑ์
ในเดือนมีนาคม ค่าการกลั่นเฉลี่ยสูงถึง 7.23 บาท/ลิตรเดือนเมษายนค่าการกลั่นพุ่งสูงถึง 16-17 บาทต่อลิตร ทั้งที่ค่าการกลั่นในทางปฏิบัติการไม่เกินลิตรละ 2บาท ทำให้เกิดลาภลอยในค่าการกลั่นสูงมาก น้ำมันแพงจึงเกินจริง ค่าการกลั่นที่มีลาภลอยดังกล่าว ส่งผลให้กระทบต่อราคาสินค้าทุกประเภท ค่าขนส่ง และค่าครองชีพของประชาชน กระทบการทำมาหากินของคนหาเช้ากินค่ำ และกลุ่มคนเปราะบาง หากไม่ลดการแสวงหากำไรเกินสมควรจากราคาน้ำมัน และก๊าซที่เป็นต้นทุนของระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของประเทศจะชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว
ประเทศไทยมีโรงกลั่น 6 โรง ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามเลยแม้แต่น้อย และมีน้ำมันดิบราคาเดิมสำรองอย่างต่ำ 60 วัน ยิ่งกว่านั้นมีเงินที่ประชาชนจ่ายสำรองน้ำมันเพื่อความมั่นคงให้ทุกลิตรตั้งแต่ปี 2561-ปัจจุบัน มูลค่าไม่ต่ำกว่า 34,000 ล้านบาท เหตุใดคนไทยต้องใช้ราคาน้ำมันแพง ตามราคาตลาดโลกที่ถูกปั่นสูงขึ้นตามวิกฤตการณ์สงคราม และยังต้องถูกรีดเงินเข้ากองทุนน้ำมันชดเชยให้โรงกลั่น แบบเสียซ้ำเสียซ้อนเช่นนี้ ใช่หรือไม่?!
จึงขอเรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีเอกนัฏ ใช้เจตจำนงทางการเมืองที่จะทำเพื่อประชาชน และเพื่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ยิ่งกว่าเกรงใจโรงกลั่น โปรดใช้ข้อมูลว่าโรงกลั่นมีค่าการกลั่น 2 บาทต่อลิตรก็ได้กำไรแล้ว เพื่อดึงลาภลอยค่าการกลั่นอย่างน้อย 14 บาท/ลิตรมาลดราคาเนื้อน้ำมันหน้าโรงกลั่น โดยเฉลี่ยทุกผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่แค่ดีเซลเท่านั้น
ในวิกฤตการณ์ พิสูจน์ความเป็นผู้นำ และความกล้าหาญ มีคำกล่าวว่า “เก่งไม่กลัว กลัวช้า” ดังนั้นขอท่านรัฐมนตรีใช้ความกล้าหาญในการดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อลดความเสียหายต่อเศรษฐกิจในภาพรวม