"มาร์ค" จี้ป.ป.ช. แจงยกคำร้อง “ศักดิ์สยาม” หวั่นซ้ำปมรวบอำนาจผ่านองค์กรอิสระ ลั่นไม่จบลุยตรวจสอบ

“อภิสิทธิ์” บี้ ป.ป.ช. แจงปมยกคำร้อง “ศักดิ์สยาม” ชี้ปฏิเสธข้อเท็จจริงศาลรธน.ไม่ได้ หวั่นซ้ำปมรวบอำนาจผ่านองค์กรอิสระทำลายความเชื่อถือ ลั่นเรื่องยังไม่จบ จ่อส่งฝ่ายกม.ปชป. ตรวจสอบ แย้มสเปกผู้ว่าฯกทม.คนใหม่ พร้อมจัดประชุมใหญ่พรรคผ่านระบบออนไลน์
วันนี้ (22เม.ย.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติยกคำร้องนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งสวนทางกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยย้ำว่า ป.ป.ช. ต้องมีคำอธิบายที่ชัดเจนต่อสังคม เพราะข้อเท็จจริงในคดีถือว่ายุติแล้วตามคำวินิจฉัยของศาล
นายอภิสิทธิ์ ระบุว่า ป.ป.ช. มีหน้าที่ต้องชี้แจงฐานที่มาของคำวินิจฉัย เนื่องจากตามกฎหมายคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมผูกพันทุกองค์กร“ความจริง ป.ป.ช. ไม่สามารถปฏิเสธข้อเท็จจริงที่เป็นที่ยุติแล้วจากคำวินิจฉัยของศาลนะครับ แต่ถ้าบอกว่าไม่มีเจตนา ก็ต้องอธิบายว่าถ้าไม่มีเจตนาแล้วทำไมจึงไม่แสดงตามความเป็นจริง ป.ป.ช. ต้องชี้แจงตรงนี้ ขณะเดียวกันมองว่ากรณีนี้นับว่ายังไม่จบลงแค่เรื่องบัญชีทรัพย์สิน แต่มันยังมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย” นายอภิสิทธิ์ กล่าว
นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่ผ่านมา ที่ประชุม สส. พรรคประชาธิปัตย์ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อดูแนวทางการดำเนินการต่อไป เนื่องจากเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อถือขององค์กรอิสระพอสมควร และไปซ้ำเติมแนวคิดที่ว่าขณะนี้มีการพยายามรวบอำนาจผ่านองค์กรต่างๆ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีนี้ถือเป็นการ “ฟอกขาว” เพื่อปูทางกลับสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ ยืนยันหนักแน่นว่า “ผมว่าเรื่องยังไม่จบ ผมเชื่อว่ามีหลายฝ่ายจะดำเนินการต่อ” โดย ป.ป.ช. ต้องอธิบายให้ได้ว่าการวินิจฉัยว่าไม่ขาดเจตนา หรือเจตนาพิเศษนั้นเกิดจากอะไร และต้องพิจารณาฐานความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำในครั้งนั้นด้วย
สำหรับความคืบหน้าการส่งผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายอภิสิทธิ์ เผยว่า พรรคกำลังเร่งดำเนินการในส่วนของ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ให้ครบถ้วนโดยเร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าวันอังคารหน้าจะมีการอนุมัติอีกกลุ่มหนึ่ง
ในส่วนของตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. นั้น นายอภิสิทธิ์ ระบุว่ายังอยู่ระหว่างการพูดคุยกับบุคคลที่ไปทาบทามไว้ ซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ เมื่อถามว่าจะว้าวและเป็นคนรู้จักหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ตอบสั้นๆ ว่า เรียบร้อยเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบ
นอกจากนี้ นายอภิสิทธิ์ ยังกล่าวถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้ว่า จะเป็นกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด และไม่มีวาระอะไรเป็นพิเศษ ส่วนตำแหน่งที่ว่างลงจากการลาออกของสมาชิกบางท่าน จะยังไม่มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งดังกล่าว โดยจะเว้นว่างไว้ก่อน