"มาร์ค" ลั่น! ปชป.ชิงผู้ว่าฯ กทม.แน่ ยังอยู่ระหว่างการทาบทาม แย้มเป็นบุคคลที่เคยเฉี่ยวๆ พรรค

“อภิสิทธิ์” ยืนยัน ปชป.ชิง ส.ก.-ผู้ว่าฯ กทม.แน่ ระบุยังอยู่ระหว่างการทาบทาม แย้มเป็นบุคคลที่เคยเฉี่ยว ๆ พรรคฯ หัวเราะตอบว้าวหรือไม่
วันนี้ (22เม.ย.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงความพร้อมพรรคประชาธิปัตย์ในการส่งผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ว่า ขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์ กำลังเร่งดำเนินการผู้สมัคร สก. โดยคาดว่า ในวันที่ 28 เม.ย. จะได้ผู้สมัครเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง แต่ผู้สมัครผู้ว่ากทม. ยังอยู่ระหว่างการพูดคุยกับบุคคลที่พรรคกำลังทาบทามอยู่ ยังไม่มีข้อยุติ แต่เมื่อเรียบร้อยเมื่อใดแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ส่วนบุคคลที่พรรคไปทาบทามลงสมัครผู้ว่ากทม. เป็นบุคคลที่เคยทำงานร่วมกับพรรคหรือเป็นบุคคลภายนอกนั้น นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า อาจจะเคยเฉี่ยว ๆ กับพรรค
ส่วนจะว้าวหรือไม่นั้น นายอภิสิทธิ์ ไม่ได้ตอบคำถาม แต่เพียงแต่หัวเราะ