"อนุทิน" เผยถก 4 หน่วยงานปรับกรอบงบประมาณ 70 เรียบร้อยดี ให้ "เอกนิติ" แจงรายละเอียด

นายกฯ บอกทุกอย่างเรียบร้อยดี หลังถกร่วม 4 หน่วยงาน จัดทำงบประมาณปี 70 มอบ "เอกนิติ" แจงรายละเอียด
เมื่อเวลา 11.32 น. วันที่ 22 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ว่า ทุกอย่างเป็นไปตามที่ให้นโยบายการจัดทํางบประมาณไว้เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา ส่วนรายละเอียด นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง จะเป็นผู้ชี้แจง โดยนายกฯ ยืนยันว่า “เรียบร้อยดีทุกอย่าง“ ก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า