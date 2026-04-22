ศุลกากรช่องจอมรวบแก๊งตู้ทึบซดน้ำท่อม ซุกมอเตอร์ไซค์กว่า 30 คัน หวั่นขโมยจากไทยส่งขายเขมร

ศุลกากรช่องจอมไล่ล่าระทึกกลางดึก สกัด 3 กระบะตู้ทึบที่โคราช พบมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยกว่า 30 คันอัดแน่นเต็มคัน คาดเป็นขบวนการลักรถส่งข้ามแดน คนขับเมาน้ำท่อมให้การสับสนวกวน
นายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ นายด่านศุลกากรช่องจอม เปิดเผยว่าตามที่เคยปรากฏข่าว ตร.สอบสวนกลาง CIB รวบแก๊งหลอกดาวน์-ขโมยมอเตอร์ไซค์ ยึดกระบะตู้ทึบลักลอบขนมอเตอร์ไซค์ เตรียมข้ามช่องทางธรรมชาติชายแดนนั้น ทำให้ นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร น.ส.สุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ รองอธิบดีฯ น.ส.ลลิตา อรรถพิมล ผอ.ศุลกากรภาค 2 ได้กำชับให้ด่านศุลกากรช่องจอม ในฐานะที่รับผิดชอบ 3 จังหวัดในเขตอีสานใต้ คือ สุรินทร์ , บุรีรัมย์ และนครราชสีมา ซึ่งมีพรมแดนติดกัมพูชา และเป็นเส้นทางหลักที่จะผ่านไปยังอีสานตอนบนซึ่งติดกับลาวให้ เฝ้าระวังและเข้มงวดกวดขันกับเรื่องดังกล่าวเป็นพิเศษ
นายประสิทธิ์ กล่าวว่าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 69 เวลา 23.55 น. ขณะนำรถตรวจการณ์ออกลาดตระเวนและสุ่มตรวจรถขนส่งประเภทต่างๆบนถนนทางหลวงสาย 24 ที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา จนกระทั่งพบกลุ่มรถกระบะตู้ทึบ 3 คันไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ขับด้วยความเร็วสูงน่าหวาดเสียว สังเกตจากภายนอกพบมีลักษณะการบรรทุกที่มีน้ำหนักเยอะอยู่ภายในจึงมีเหตุต้องสงสัยว่าอาจมีการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร
นายประสิทธิ์ กล่าวต่อไปว่าได้ขับรถไล่ติดตามเป็นระยะทางกว่า 10 กม. จนสามารถบังคับให้รถกลุ่มดังกล่าวหยุดจอดได้สำเร็จจึงได้แสดงตัวและทำการตรวจค้นพบขวดน้ำกระท่อมและรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยกว่า 30 คันเบียดแน่นซ้อนทับกันเต็มคันอย่างมีพิรุธผิดปกติวิสัยของผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ที่ถ้าเป็นสินค้าราคาแพงจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง
นายประสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการสอบปากคำเบื้องต้นพบว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยดังกล่าวยอมรับว่าดื่มน้ำกระท่อมมาเป็นจำนวนมากอีกทั้งให้การสับสนวนเวียนวกวนกลับไปกลับมาไม่สามารถอธิบายถึงต้นทางปลายทางรวมถึงที่มาที่ไปได้โดยทราบแต่เพียงว่าเมื่อขับใกล้ถึงแถบจังหวัดชายแดนอีสานแล้วจะมีผู้ติดต่อเพื่อแจ้งพิกัดจัดส่งอีกครั้ง นอกจากนั้นจากการตรวจเช็คโทรศัพท์ทำให้เห็นว่ามีการ Chat Line พูดคุยในลักษณะจงใจหลบหลีกด่านตรวจของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบยังไม่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายศุลกากรอย่างชัดเจนจึงได้ควบคุมกลุ่มผู้ต้องสงสัยนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เพื่อให้ทำการขยายผลไปถึงต้นตอผู้บงการตัวจริงของขบวนการเหล่านี้ต่อไป
“อธิบดีกรมศุลฯมีนโยบายชัดเจนให้ด่านศุลกากรทุกแห่งเข้มงวดกวดขันอย่างเต็มที่กับสินค้าไม่พึงปรารถนาที่จะสร้างความเดือดร้อนรวมถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน และในคืนนี้เราได้จัดรถตรวจการณ์ออกลาดตระเวนถนนเส้นหลักเส้นรองในเขตอีสานใต้อย่างเข้มข้น ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถป้องปรามขบวนการที่คาดว่าจะเป็นแก๊งลักรถเพื่อพยายามส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ในที่สุด“ นายประสิทธิ์กล่าวทิ้งท้าย