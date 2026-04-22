“อนุทิน” ยิ้มแต่ไม่ตอบ ป.ป.ช.ยกคำร้อง "ศักดิ์สยาม" ซุกหุ้น ไม่สน ปชน.โวยสองมาตรฐาน

ยิ้มสู้แต่ไม่ตอบ! “อนุทิน” เมินตอบ ป.ป.ช.ยกคำร้องคดี “ศักดิ์สยาม” ซุกหุ้น เมิน ปชน.มอง 2 มาตรฐาน
เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ที่กระทรวงมหาดไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยสื่อพยายามสอบถาม นายอนุทิน ถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติยกคำร้องในคดีของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย และอดีตรมว.คมนาคม ฐานจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ กรณีการถือครองหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น โดยนายอนุทิน ได้หันมาฟังคำถามและยิ้ม ไม่ตอบคำถามนี้
เมื่อถามต่อว่ากรณีนี้มีการตั้งข้อสังเกตจากพรรคประชาชน เปรียบเทียบกับคดี 44 สส.ว่าเป็นการสองมาตรฐานหรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า “เราตกลงกันแล้ว ว่าจะไม่เดินถาม” ก่อนจะเดินทางออกจากกระทรวงมหาดไทยทันที