​"อนุทิน" ถก 4 หน่วยงานทบทวนกรอบวงเงินงบประมาณปี 70 สั่งรัดเข็มขัดเคร่งครัดวินัย รับมือโลกผันผวน

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะถก 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ "คลัง-สศช.-ธปท.-สำนักงบฯ" ทบทวนกรอบวงเงินงบปี 70 สั่งราชการรัดเข็มขัดเคร่งครัดวินัยการเงินการคลัง รับมือโลกผันผวน-ปัจจัยเสี่ยงสงครามตะวันออกกลางกระทบความมั่นคงพลังงาน เร่งจัดทำงบฯ ให้ทันกรอบเวลาเพื่อเริ่มใช้ทัน วันแรกปีงบฯ
วันที่ 22 เม.ย.เวลา 10.00 น. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมพิจารณาทบทวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ระหว่าง 4 หน่วยงาน กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย
นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้เรียนเชิญทุกท่านมา เพื่อประชุมเรื่องการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2570 ตามมาตรา 24 เพื่อเป็นการกำหนดนโยบายงบประมาณประจำปี ประมาณการรายได้วงเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ รวมทั้งการกำหนดกรอบประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายรับและสถานะการคลังของรัฐบาลเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ปี การพิจารณาทบทวนวงเงินงบประมาณ จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญภายใต้สถานการณ์ของโลกที่มีความผันผวนค่อนข้างมาก มีเรื่องของการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจ ของประเทศของเรา
ดังนั้นในส่วนของภาครัฐ จึงมีความจำเป็นต้องปรับวิธีการทำงานให้เพิ่มประสิทธิภาพมากที่สุด โดยที่มีการใช้ทรัพยากรให้น้อยลง ส่งผลให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 มีข้อจำกัดเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก และเพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายยังคงรักษาวินัยการเงินการคลัง รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความเข้มแข็งทางการคลัง จึงจำเป็นจะต้องมีการปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด รวมถึงแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดในการวางแผนงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง ซึ่งตนได้ทำการแถลง ให้ส่วนราชการต่างๆได้รับทราบในแนวทางวิธีการจัดทำงบประมาณ 2570 แล้ว จึงขอให้พวกเราได้ทำการพิจารณาทบทวนวงเงิน เตรียมการให้สอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลได้แจ้งไว้ให้ส่วนราชการได้รับทราบ และขอให้การดำเนินงานทั้งหมดอยู่ภายใต้กรอบเวลา ที่ทางสำนักงบประมาณได้คาดการณ์และวางแผนไว้ เพื่อที่จะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณา ผ่านรัฐสภา และมีการผ่านกฎหมายตลอดจนการที่จะนำมาใช้ได้ภายในวันแรกปีงบประมาณ 2570