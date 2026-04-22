"อนุทิน" ยิ้ม มูดีส์ปรับมุมมองไทยมีเสถียรภาพ พื้นฐานเศรษฐกิจยังแกร่ง เรียกความมั่นใจนักลงทุนทั่วโลก

"อนุทิน" ยิ้มรับ Moody’s ขยับมุมมองไทยสู่ "เสถียรภาพ" ชี้พื้นฐานเศรษฐกิจยังแกร่ง เชื่อเรียกความมั่นใจนักลงทุนทั่วโลก ย้ำต้องเร่งเสริมความแข็งแกร่งต่อเนื่อง
วันที่ 22 เม.ย.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบคำถามสื่อมวลชน ถึงกรณีบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยจาก “เชิงลบ” เป็น “มีเสถียรภาพ” และคงอันดับความน่าเชื่อถือไว้ที่ระดับ Baa1 มองว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ว่า แล้วมันไม่ดีตรงไหน
เมื่อถามว่าการปรับอันดับที่ดีขึ้นสะท้อนให้เห็น อะไรบ้างนายอนุทินกล่าวว่า แสดงให้เห็นว่า พื้นฐานของประเทศไทย ยังมีความแข็งแกร่ง ดังนั้นเราต้องเสริมความแข็งแกร่งนี้ขึ้นไป การที่เขาจัดลำดับดีขึ้นมา ทำให้เรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศ ความเชื่อมั่น จากต่างประเทศในทุกมิติจะทำให้มีผลที่ดีขึ้น