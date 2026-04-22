"วิโรจน์" ร่ายยาวเตือนสติ ปชน.อย่าทำระบบอาสาสมัครให้ยุ่งยากซับซ้อน เสี่ยงปิดกั้นคน-พรรคหดตัว

"วิโรจน์" ร่ายยาวเตือนสติพรรคประชาชน อย่าทำระบบอาสาสมัครให้ยุ่งยากจนกลายเป็นกลุ่มเฉพาะ ห่วงถ้าละเลยความรู้สึกคนทำงาน-ปล่อยให้ผิดหวังซ้ำซาก ระวัง "กองเชียร์" จะเทใจกลายเป็น "กองแช่ง" ที่กู้กลับมายากที่สุด!
วันที่ 22 เม.ย. 2569 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงระบบอาสาสมัครพรรคประชาชน ว่า การทำการเมืองแบบพรรคประชาชน “อาสาสมัคร” เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ดังนั้น การออกแบบกลไกในการสร้างเครือข่าย และทำงานร่วมกันกับอาสาสมัคร จึงสำคัญมากๆ การที่ใครจะอาสาเข้ามาช่วยพรรค ต้องเรียบง่าย โอบรับคนได้ทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกสถานะ ระบบจะต้องไม่มีความซับซ้อนวุ่นวาย จนกลายเป็นกีดกันคนบางกลุ่มให้ไม่สามารถมาทำงานอาสาสมัครกับพรรคได้ ซึ่งในท้ายที่สุด ระบบอาสาสมัคร จะทำให้คนเข้ามาร่วมงานกับพรรคได้ยากขึ้น และจะกลายเป็นว่ามีเพียง Geek บางกลุ่มเท่านั้นที่จะสามารถอาสามาทำงานให้กับพรรคได้ ขืนเป็นแบบนี้ นับวันพรรคก็จะยิ่งเล็กลงไปเรื่อยๆ และจะกลายเป็น Cult (กลุ่มเฉพาะ) ในที่สุด
นอกจากระบบการระดมอาสาสมัครแล้ว การเข้าอกเข้าใจ และการดูแลความรู้สึกของอาสาสมัคร ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมาก อาจจะสำคัญมากที่สุดด้วยซ้ำ เนื่องจากอาสาสมัครทุกคนมาช่วยพรรคด้วยใจ โดยไม่ได้คาดหวังในอามิสสินจ้างใดๆ แต่ไม่ได้หมายความว่า พวกเขาไม่ได้คาดหวังอะไรเลย ส่วนใหญ่สิ่งที่เขาคาดหวัง ก็คือ "การที่พรรคเห็นความสำคัญในประเด็นที่เขากำลังขับเคลื่อนกับพรรค เห็น สส. ของพรรคตั้งใจทำงานในประเด็นที่เขาทุ่มเทแรงใจ" ซึ่งในจุดนี้ พรรคจะต้องมีกลไกในการเอาใจใส่ และดูแลความรู้สึกของเหล่าอาสาสมัครอย่างเต็มที่ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่เปิดกว้าง เอาข้อเสนอแนะ และความเห็นที่แตกต่างของพวกเขามาปรับจูนตามสมควร หรืออย่างน้อยๆ ก็มีคำอธิบาย เพื่อให้เหล่าอาสาสมัครที่มีทั้งเห็นตรง และเห็นต่าง ในการตัดสินใจหนึ่งๆ ได้เข้าใจซึ่งกันและกัน และขับเคลื่อนงานร่วมกันกับพวกเขาอย่างตั้งอกตั้งใจ ให้คนที่เขาอาสามาทำงานให้กับพรรค รู้สึกว่าพรรค care ไม่ใช่แค่คิดจะใช้งานพวกเขาอย่างเดียว
นายวิโรจน์ ระบุต่อว่า ถ้าพรรคไม่ได้ใส่ใจในขั้นตอนการดูแลจิตใจ ไม่ได้สนใจความรู้สึกของเหล่าอาสาสมัครอย่างเพียงพอ จากความเห็นต่าง จะถูกบ่มเพาะเป็นความผิดหวัง จากความผิดหวัง ก็จะกลายเป็นความเฉยเมย และเมื่อผิดหวังบ่อยครั้งเข้า ก็จะกลายเป็นความปรปักษ์ จากการเป็นกองเชียร์ (Supporters) ก็จะแปรเปลี่ยนกลายเป็นกองแช่ง (Antis) กองแช่งที่เป็นกองแช่งตั้งแต่แรก ยังมีสิทธิที่จะเปลี่ยนมาเป็นกองเชียร์ได้นะครับ แต่กองแช่งที่เคยเป็นกองเชียร์มาก่อน ทำอย่างไรก็ไม่มีวันที่จะหวนกลับไปเป็นกองเชียร์อีกแล้ว แถมยังจะมีแรงแช่งหนักกว่ากองแช่งทั่วไปด้วยสิ กู้กลับมายากมาก
"อาสาสมัคร" เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ พรรคก็ต้องมีกระบวนการที่ทำให้พวกเขารับรู้ว่าพวกเขามีความสำคัญมากๆ ให้ได้ ถ้าทำได้อย่างนี้ พรรคก็จะสามารถทำงานทางความคิด และสามารถสร้าง และเครือข่ายการทำงานกับภาคประชาชนได้อย่างแน่นแฟ้น และกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่แค่พรรคจะเติบโตขึ้นนะครับ แต่อุดมการณ์ที่พรรคยึดมั่น ก็จะเติบโต้เบ่งบานด้วยเช่นกันครับ