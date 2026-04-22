ส้มถอย! เบรกแถลงปม 44 สส.วันนี้ เลื่อนไปวันศุกร์ระหว่างประชุมใหญ่พรรค

ปชน.เบรกแถลงปม 44 สส.จากเดิมนัดโชว์ข้อมูลชุดใหญ่วันนี้ เปลี่ยนเป็นบ่ายสามครึ่งวันศุกร์ระหว่างประชุมใหญ่พรรค
วันที่ 22 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ว่าจากกรณีที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคดี 44 อดีต สส. พรรคก้าวไกล โดยระบุว่าจะมีกำหนดการแถลงรายละเอียดข้อต่อสู้ในวันที่ 22 เม.ย. ที่อาคารรัฐสภานั้น
ล่าสุด พรรคประชาชน แจ้งว่า จะขอเลื่อนไปแถลงใหญ่ครั้งเดียวในวันศุกร์ที่ 24 เม.ย. 2569 เวลา 15.30 น. ซึ่งเป็นช่วงระหว่างการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรค เพื่อความครบถ้วนของข้อมูลและสอดรับกับสถานการณ์ที่ศาลจะมีคำสั่งในวันเดียวกัน