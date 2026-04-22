ไปอีกราย! "นิติพล" ไขก๊อกพ้น ปชน.หลังอยู่มานานตั้งแต่ยุคอนาคตใหม่ ชี้ออกจากพรรคทำงานให้ ปชช.ได้มากกว่า

“นิติพล ผิวเหมาะ” ขุนพลสิ่งแวดล้อม-แกนนำภาคเหนือ ประกาศลาออกพรรคประชาชน ปิดฉากเส้นทางสีส้มตั้งแต่ยุคอนาคตใหม่ ลั่นขอไปทำงาน เชื่อก้าวออกจากพรรค สามารถทำงานเพื่อประชาชนได้มากกว่านี้ พร้อมเปิดรับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
วันที่ 22 เม.ย. 2569 นายนิติพล ผิวเหมาะ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ประกาศตัดสินใจครั้งสำคัญในการ ก้าวออกจากพรรคประชาชน โดยระบุว่า ทุกท่านครับ ผมได้ทบทวนเส้นทางทางการเมืองของตัวเองอย่างจริงจัง และตัดสินใจว่า ถึงเวลาแล้วที่ผมต้องก้าวออกจากพรรคประชาชน เพราะผมเชื่อว่า ผมสามารถทำงานเพื่อประชาชนได้มากกว่านี้
ผมยังคงเคารพพรรคประชาชน และเพื่อนร่วมงานทุกคนที่เราเคยร่วมกันทำงานมาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกล ผมจึงขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาชน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จากนี้ไป ผมจะเดินหน้าทำงานการเมืองต่อ พร้อมเปิดรับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
นายนิติพล ถือเป็นขุนพลสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของพรรคมาอย่างยาวนาน เมื่อสมัยเป็น สส. ครั้งแรก ปี 2562 นายนิติพลก้าวเข้าสู่เส้นทางพรรคการเมืองกับพรรคอนาคตใหม่ โดยลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ รวมถึงเป็นหนึ่งในกำลังหลักที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนืออีกด้วย