รัฐบาลยันงบ 70 ทัน 1 ต.ค.พรุ่งนี้ทบทวนกรอบ 3.788 ล.ล. ออกพ.ร.บ.โอนงบมิ.ย. “คนละครึ่ง พลัส” ขยาย 20-30 ล.คน

รัฐบาลมั่นใจงบ 70 ใช้ทัน 1 ต.ค. แน่ เตรียมออกพ.ร.บ.โอนงบมิ.ย. ระบุงบฐานศูนย์รับมือสงคราม ชี้ โครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ขยาย 20-30 ล.คน คลังเตรียมสรุปตัวเลข เผยพรุ่งนี้ 4 หน่วยงานศก.ประชุมทบทวนกรอบวงเงินงบ 70 วงเงิน 3.788 ล้านล้าน
วันนี้ (21เม.ย.) นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงบประมาณ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ โดยยืนยันว่า งบประมาณประจำปี 2570 จะเริ่มใช้ได้ตามปฏิทินงบประมาณ หรือ ในวันที่ 1 ต.ค. นี้อย่างแน่นอน และจะไม่มีความล่าช้าตามที่กระแสข่าวก่อนหน้านี้
พร้อมกันนี้ยังเปิดเผย ปฏิทินงบประมาณ ดังนี้ จะเริ่มขึ้น ดังนี้ ตั้งวันนี้ หลังรับมอบนโนบายจากนายกรัฐมนตรีถึง - 1 พ.ค. 2569 หน่วยรับงบประมาณจัดส่งรายละเอียดคำของบประมาณ 2570
• 2 พ.ค.-1 มิ.ย. 2569 สำนักงบประมาณพิจารณารายละเอียด และนำเสนอให้ครม.พิจารณา
• 2 มิ.ย. 2569 ครม.ให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณ 2570 และมอบให้สำนักงบประมาณรับฟังความเห็นการจัดทำงบประมาณ 2570
• 17-22 มิ.ย. 2569 ครม.ดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2570 และเอกสารประกอบงบประมาณ
• 23 มิ.ย. 2569 ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2570 และเอกสารประกอบงบประมาณ และนำเสนอต่อผู้แทนราษฎรในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
• 1-3 ก.ค. 2569 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2570 วาระที่ 1
• 7-9 ก.ย. 2569 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2570 วาระที่ 2-3
• 10-11 ก.ย. 2569 วุฒิสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2570
• 21 ก.ย. 2569 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2570 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อให้ประกาศบังคับใช้ต่อไป
ส่วนพ.ร.บ.โอนงบประมาณ นายภราดร กล่าวว่า รัฐบาลได้เขียนนโยบายนี้เอาไว้ซึ่งจะมีการออกพระราชบัญญัติโอนงบประมาณประจำปี 2569 อย่างแน่นอน และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร หลังจากที่มีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2570 ผ่านคณะรัฐมนตรี ไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นตามข้อกฎหมาย หากดำเนินการเร็วเกินไป อาจขัดต่อหลักของรัฐธรรมนูญ มาตรา 140 ซึ่งกำหนดว่า แม้สามารถนำเงินคงคลังออกมาใช้ได้ แต่เมื่อใดที่รัฐบาลออกพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณกลางปี หรือมีการโอนงบประมาณ ขั้นตอนแรกที่ต้องดำเนินการ คือ การนำเงินที่ได้จาก พ.ร.บ.ดังกล่าว ไปคืนเงินคงคลังก่อนเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ ประมาณการวงเงินที่จะได้จากการโอนงบประมาณอยู่ที่ 50,000–60,000 ล้านบาท ขณะที่ปัจจุบันมีเงินคงคลังค้างอยู่ราว 70,000 ล้านบาท ส่งผลให้เงินจากการโอนงบประมาณต้องถูกนำไปชดใช้เงินคงคลังก่อน จึงไม่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาหรือเยียวยาประชาชนได้ทันที ดังนั้น จึงกำหนดจะออก พ.ร.บ.ดังกล่าว ภายหลังจากที่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 เข้าสู่การพิจารณา และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว หรือภายในวันที่ 2 มิ.ย. นี้ ซึ่งเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2570 มีผลบังคับใช้ เงินชดเชยและเงินคงคลังจะถูกนำไปใช้ในปีงบประมาณ 2570 แทน จากนั้นจึงจะดำเนินการออก พ.ร.บ.โอนงบประมาณ เพื่อให้สามารถนำเงินดังกล่าวมาใช้ในการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนได้ต่อไป
นายภราดร ย้ำว่า สำหรับการจัดทำงบประมาณปี 2570 นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ โดยประเมินว่าอาจยืดเยื้อและส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในระยะกลางและระยะยาว
การจัดทำงบประมาณปี 2570 จะยึดหลักสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1.หลักความคุ้มค่า 2.หลักงบประมาณฐานศูนย์ (Zero-based Budgeting) ซึ่งหมายความว่า การจัดทำงบประมาณในปีนี้จะไม่ยึดโยงกับฐานงบประมาณเดิมของหน่วยงานในปีก่อน แต่ให้เริ่มพิจารณาความจำเป็นของงบประมาณใหม่ทั้งหมด แทนการตั้งงบประมาณโดยอิงจากกรอบเดิมเหมือนที่ผ่านมา
ส่วนความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่ง พลัส ซึ่งจะอยู่ในโครงการไทยช่วยไทย ตั้งเป้าหมาย 20-30 ล้านคน ส่วนวงเงินอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง โดยจะพิจารณาถึงวงเงินงบประมาณด้วย
มีรายงานว่า สำหรับการประชุม ครม. ในวันนี้ ที่ประชุม ไม่ได้มีการพิจารณา โครงการ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 และ โครงการ รถแลกเงิน ขณะที่ในวันพุธที่ 22 เม.ย.นี้ เวลา 10.00 น. 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ ได้แก่ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนกรอบวงเงินงบประมาณปี 2570 วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาท ว่าจะคงกรอบงบประมาณเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่ หากที่ประชุมยืนยันใช้กรอบงบประมาณเดิมก็สามารถดำเนินการต่อได้ตามปฏิทินงบประมาณที่วางไว้ได้เลย