นายกฯเร่งแก้ PM2.5 เน้นควบคุมนำเข้าสินค้าเกษตร พณ.โชว์ผลงานนำเข้าข้าวโพดลดลงร้อยละ 70

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ "อนุทิน "เร่งแก้ PM2.5 เน้นควบคุมการนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ ขณะที่ พณ. โชว์ผลงานนำเข้าข้าวโพดลดลงร้อยละ 70
วันนี้ (21เม.ย.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (21 เมษายน 2569) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แสดงความกังวลต่อปัญหาฝุ่น PM2.5 ข้ามแดน ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 30–40 ของปริมาณทั้งหมด โดยรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทั้งความร่วมมือระดับอาเซียนควบคู่กับมาตรการภายในประเทศ โดยเฉพาะการควบคุมการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ต้องปลอดจากการเผา
ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าเกษตร ทั้งวัตถุดิบและสินค้าแปรรูป จากแหล่งผลิตที่มีการเผาพื้นที่เพาะปลูกหรือเศษซากผลผลิตทางการเกษตรมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 พบว่าปริมาณการนำเข้าข้าวโพดลดลงร้อยละ 70
สำหรับมาตรการควบคุมการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลอดการเผานั้น เป็นการควบคุมการนำเข้าที่เข้มขึ้น ทำให้ผู้นำเข้า ต้องมีหนังสือรับรอง และปฏิบัติตามระเบียบการนำเข้า พ.ศ. 2568 และต้องรายงานต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน 30 วันนับจากวันที่นำเข้าด้วย ทั้งนี้ หลังการบังคับใช้มาตรการ พบว่ามีผู้ขึ้นทะเบียนนำเข้าข้าวโพดปลอดการเผาแล้ว 82 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2569) โดยมีผู้นำเข้าจริง 25 ราย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2569