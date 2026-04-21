"เท้ง" ป้อง "ไอซ์" ไร้วุฒิภาวะแซะ "พี่หนู-พี่เน" ไม่ชี้ชัดปัญหา อ้างเป็นสิทธิ แจงงบทรัพยากรพรรคบินสเปนถก GPM

หน.พรรคส้ม ป้อง "ไอซ์ รักชนก" ปมโพสต์แซะ "พี่หนู-พี่เน" ทำคนวิจารณ์ไม่มีวุฒิภาวะ ไม่ชี้ชัดถึงปัญหา ชี้ เป็นสิทธิแสดงความเห็นได้ แจงยิบงบบินสเปนประชุม GPM ใช้ทรัพยากรพรรคเอง
วันนี้ (21เม.ย.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ที่มีการตั้งคำถามว่า พรรคประชาชนเดินทางเข้าร่วมประชุม Global Progressive Mobilisation (GPM) ที่ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 17–18 เมษายน 2569 ใช้งบประมาณในการดูงานจากไหน ว่า การไปดูงานที่สเปน เป็นการรวมพรรคการเมืองที่หัวก้าวหน้าทั่วโลก และพรรคประชาชนเองก็เป็นสมาชิก ที่ผ่านมาเราก็มีการไปร่วมงานนี้อยู่ตลอด เพราะฉะนั้นในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณไม่น่าเป็นข้อกังวลหรือข้อห่วงใยอะไร อย่างไรก็ตามยืนยันว่า เราใช้ทรัพยากรของพวกเราในการดูงานเอง
ส่วนกรณีที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์วิจารณ์พี่หนูพี่เน จนทำให้เกิดการวิจารณ์ว่าไม่มีวุฒิภาวะ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า การแสดงความเห็นของ สส. แต่ละท่านสามารถทำได้อยู่แล้ว
เมื่อถามย้ำว่า แต่การแสดงความเห็นในลักษณะแบบนี้จะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี และสะท้อนเป็นตัวแทนความเห็นพรรคได้หรือไม่ และจะทำให้แฟนคลับพรรคลดลง นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า สิ่งที่จะยึดโยงผู้สนับสนุนพรรคให้เดินหน้าต่อไป คือการทำให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าตน สส.พรรคประชาชนยังคงยืนอยู่ตรงนี้และทำหน้าที่ทุกอย่างอย่างเต็มที่ เรื่องการวิพากษ์วิจารณ์รายวันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ กับสิ่งที่สำคัญมากกว่าคือการประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้น ผู้บริหารและองคาพยพทุกส่วน ที่จะมาถอดบทเรียนเรื่องร่วมกันว่าอะไรเป็นเข็มทิศที่จะทำให้พรรคประชาชนมุ่งไว้ข้างหน้า ทำให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าการเดินทางแบบนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้จริง