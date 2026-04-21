“เท้ง” ห่วงรบ.กู้ 5 แสนล.สร้างหนี้ประเทศต้องใช้ให้ตรงวัตถุประสงค์ ดักกองทุนน้ำมันเงินถึงปชช.หรือไม่

หน.พรรคส้ม ห่วงรัฐบาลออก พ.ร.ก. กู้ 5 แสนล้าน สร้างหนี้ให้ประเทศ ต้องใช้ให้ตรงวัตถุประสงค์ ตั้งแง่กองทุนน้ำมันเงินถึงมือประชาชนจริงหรือไม่ หวัง ครม. ใช้เวทีสภาฯ เข้ามาชี้แจง
วันที่ (21 เมษายน 2569) เวลา 14.00 น. ที่อาคารอนาคตใหม่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดการออก พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท ว่า สิ่งที่เราเป็นห่วงคือ ภาวะหนี้ของประเทศ ที่มีภาระค่อนข้างสูง การที่กู้เงินเพิ่ม ที่นํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤติ ต้องใช้จ่ายอย่างตรงวัตถุประสงค์ และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้จริง การรักษาวินัยการเงินการคลังเป็นสิ่งจําเป็น ซึ่งเราได้ติดตามอย่างใกล้ชิด
ขณะนี้ได้มีการเตรียมทีมอภิปรายงบประมาณต่าง ๆ ไว้อยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นกลไกที่สําคัญในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งการเดินหน้าตรวจสอบในสภาเอง ที่มีการต่อรองเรื่องเก้าอี้ประธานคณะกรรมาธิการ ก็เป็นกลไกสําคัญสําหรับพรรคฝ่ายค้าน อยู่ระหว่างการพิจารณาของวิปทั้งสองฝ่าย ว่าจะได้เก้าอี้ของประธานคณะกรรมาธิการใดบ้าง เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ส่วนตัวยังไม่ได้เห็นรายละเอียดทั้งหมด แต่เราจะใช้กลไกในสภา ไม่ว่าจะเป็นกระทู้ถาม เวทีกรรมาธิการ เพื่อสอบถามรัฐบาลว่า สรุปแล้วรายละเอียดในการกู้เงินมาใช้จ่ายมีอะไรบ้าง
ส่วนตัวมองว่า เป็นเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งเกิดจากวิกฤติพลังงาน ราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ประชาชนเดินทางกลับบ้าน ทําให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคัก แต่อีกส่วนหนึ่ง พบว่าผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ส่งเสียงสะท้อน คิดว่าอัตราการเข้าพักของจํานวนนักท่องเที่ยวลดลงจริง
แต่หากถามว่าอะไรเป็นสิ่งที่ประชาชนกําลังรอความช่วยเหลืออยู่ คือเรื่องของการเยียวยาอย่างตรงจุด เราเห็นการบริหารกองทุนน้ํามัน ที่ผิดพลาดของรัฐบาล ทําให้เราตั้งข้อสงสัยว่า การอุดหนุนเข้าสู่กระเป๋าประชาชนจริงหรือไม่ หากรัฐบาลจะกู้เงินเพิ่มจริง สิ่งที่จะต้องชี้แจง คือจะนําไปใช้จ่ายอย่างไร ที่จะทําให้เงินที่กู้ตกถึงมือประชาชนตัวเล็กตัวน้อยอย่างตรงจุดมากที่สุด
โดยในวันที่ 21 เม.ย. พรรคประชาชนจะมีการตั้งกระทู้ถามเรื่องผลผลิตทางการเกษตร ก็ขอให้รอติดตาม ตอนนี้ทีมงานเอง มีการส่งเนื้อหารายละเอียดแล้ว เพื่อส่งเสียงสะท้อนปัญหาของชาวเกษตรกรในสภาอย่างตรงจุด ใช้เวลาในสภาอย่างคุ้มค่า
เมื่อถามถึงกรณีที่ไม่มีรัฐมนตรีคนใดเข้ามาตอบญัตติหรือกระทู้ในสะพานเลยนั้น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ที่ต้องมาตอบคําถามของสมาชิกในสภา ที่ผ่านมารัฐบาลไม่เลือกเวทีของสภาในการตอบ หรือชี้แจง พวกเราก็คงเดินหน้าตรวจสอบ และส่งเสียงสะท้อนอย่างเต็มที่ คาดหวังว่าอยากให้คณะรัฐมนตรีส่งตัวแทนเข้ามาชี้แจง
ส่วนหากคณะรัฐมนตรีไม่เข้ามาตอบ ประชาชนคงยิ่งมีความไม่พอใจมากยิ่งขึ้น ในหลายคําถามที่อยู่ในอกของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น ทางออกที่ดีที่สุด ซึ่งจะทําให้ประชาชนรู้สึกดีขึ้น คือต้องเข้ามาชี้แจง