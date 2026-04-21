นายกฯสั่งครม.แก้ปัญหาปชช.ทุกมติ มอบ “ปกรณ์” พิจารณากระบวนกม.ยกเลิกข้อตกลงMOU 44

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ สั่งการที่ประชุม ครม. แก้ไขปัญหาให้ประชาชนทุกมติและมอบให้ “ปกรณ์” ไปพิจารณากระบวนการทางกฎหมายยกเลิกข้อตกลงเอ็มโอยู 44 โดยเร็วที่สุด
วันนี้ (21เม.ย.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีขอให้รัฐมนตรีทุกคน ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน. ส่วนข้อเรียกร้องต่างๆ ให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด โดยไม่ต้องให้ประชาชนเดินทางมาหา นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีอย่างขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ งานสงกรานต์ ได้รับการยกย่องจากนานาชาติ ขอบทำให้บรรยากาศ เฉลิมฉลองสงกรานต์ผ่านไปด้วยดี และตัวเลขอุบัติเหตุลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ส่วนปัญหาเรื่องไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 นายกฯให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทุกคน สนับสนุน งบประมาณ เครื่องจักรกล เพื่อทำให้ สถานการณ์ไฟป่า PM 2.5ไปในทางที่ดี ซึ่งปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ร้อนละ 30 - 40 เป็นปัญหาจากฝุ่นข้ามแดน ดังนั้นสิ่งที่ดำเนินการไปแล้วและจะต้องทำต่อคือ กลไกของอาเซียน รวมถึงมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ ที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าสินค้าเกษตรและวัตถุดิบที่มาจากการเผาพื้นที่เพาะปลูก โดยห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเผา ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา มาตรการดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าข้าวโพดลดลงร้อยละ 70
ขณะที่ข้อเรียกร้องให้ยกเลิกเอ็มโอยู 44 ได้สั่งการให้นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ไปดูในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายในการยกเลิกข้อตกลงเอ็มโอยู 44 โดยเร็วที่สุด