คปท.ยื่นหนังสือทำเนียบฯ จี้เลิก MOU43-44 ปรับโครงสร้างพลังงาน "รัชดา" ขอบคุณสะท้อนเสียงประชาชน ย้ำรับฟังทุกข้อคิดเห็น

คปท.พร้อม สรส.ยกขบวนบุกทำเนียบ ยื่นข้อเสนอเชิงนดยบาย ยกเลิก MOU43-44 ทันที ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน ค่าแรงให้เพียงพอยังชีพ พร้อมปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ-ขบบวนการยุติธรรม โฆษกรัฐบาลรับหนังสือด้วยตัวเอง ขอบคุณสะท้อนเสียงประชาชน ย้ำรับฟังทุกข้อคิดเห็น
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 09.30 น. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับหนังสือข้อร้องเรียนจากเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) เครือข่ายแรงงาน และเครือข่ายเกษตรกร ณ บริเวณทำเนียบรัฐบาล
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณ คปท.และ สรส. ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนนำเสนอข้อห่วงใยและสะท้อนความกังวลต่อรัฐบาล พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลรับทราบทุกประเด็นที่มีการยื่นเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ หากเรื่องใดที่พิจารณาแล้วเสร็จก็จะมารายงานให้ทราบ
สำหรับประเด็นสำคัญ อาทิ กรณี MOU44 มีความชัดเจนในทิศทางการดำเนินการแล้ว ส่วนการดูแลความเดือดร้อนของประชาชนและแรงงาน โดยเฉพาะการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายก็จะมีมาตรการออกมาจากนี้ รวมถึงแนวคิดการพัฒนา Entertainment Complex เพื่อสร้างรายได้ให้ประเทศและส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งขอยืนยันว่าไม่มีประเด็นกาสิโน ขณะเดียวกัน ในด้านความมั่นคง จำเป็นต้องพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลาโหม ประชาชนในพื้นที่ และมิติด้านการต่างประเทศอย่างรอบด้าน
ทั้งนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่า รัฐบาลเข้าใจความกังวลของทุกภาคส่วน และพร้อมเร่งแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่ หากมีเรื่องใดที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันที จะต้องมีการชี้แจงเหตุผลอย่างชัดเจน พร้อมเดินหน้าทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสะท้อนเสียงของประชาชนมาโดยตลอด
สำหรับข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อห่วงใย 5 ประการของ คปท. ประกอบด้วย
1. ขอให้รัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพปรับโครงสร้างพลังงานทั้งระบบอย่างเร่งด่วน โดยคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศ ไม่ใช่เพื่อแสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียว
2. ขอให้ยกเลิกข้อตกลงไทย–กัมพูชา MOU43 และ MOU44 โดยทันที
3. ขอให้เร่งปฏิรูปโครงสร้างค่าจ้างแรงงาน ให้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ครอบคลุมทุกอาชีพ
4. ขอให้เร่งปฏิรูประบบรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา รถไฟ ให้มีประสิทธิภาพ โดยไม่ใช่การแปรรูปในลักษณะเดียวกับ ปตท.
5. ขอให้เร่งปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม และความเสมอภาคของประชาชนทุกคน