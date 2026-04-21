​“อนุทิน” ดีเดย์ถก ครม.เศรษฐกิจ 27 เม.ย.นี้ ดึง 3 สถาบันเอกชนวางแผนกระตุ้น ศก.โยน “เอกนิติ” แจงปม พ.ร.ก.กู้ 5 แสนล้าน

“นายกฯ อนุทิน” ดีเดย์ 27 เม.ย. นี้ นัดถก ครม.เศรษฐกิจนัดแรก พร้อมดึง 3 สถาบันภาคเอกชน ร่วมวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ ปัดตอบเพิ่มเงิน “คนละครึ่ง” บอกโครงการใหม่ “ไทยช่วยไทย พลัส” พร้อมโยน “เอกนิติ” รมว.คลัง ชี้แจงรายละเอียด พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน
วันที่ 21 เม.ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการนัดประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ว่า วันจันทร์ที่ 27 เมษายน นี้ จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจครั้งแรก ซึ่งจะมีการประชุมกันทุกวันจันทร์ เพราะเปรียบเสมือนการนำเสนอเรื่องเข้ามา โดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจดังกล่าว จะมีการเชิญตัวแทนภาคเอกชนเข้ามาร่วม ประกอบไปด้วย สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และ ธนาคารไทย
ผู้สื่อข่าวถามว่า การประชุมครั้งแรก มีวาระอะไรพิจารณาเป็นพิเศษหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า จะมีทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไว้ และรวมไปถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส
เมื่อถามถึงความชัดเจนพระราชกำหนดกู้เงิน 5 แสนล้านบาท รัฐบาลจะดำเนินการหรือไม่อย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า เดี๋ยวจะต้องหารือ ซึ่งเรื่องแบบนี้ต้องให้ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจง เพราะมีข้อมูลทั้งหมด โดยหลักการอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมากระตุ้นเศรษฐกิจได้ หรือทำให้มีเม็ดเงินไหลเข้าไปในระบบเศรษฐกิจและพี่น้องประชาชนสามารถใช้เม็ดเงินเหล่านั้นไปจับจ่ายใช้สอยได้ รัฐบาลก็มีความตั้งใจที่จะทำให้อยู่แล้ว
เมื่อถามถึงโครงการคนละครึ่ง ตอนนี้ สส.หลายคนออกมาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดี จะเพิ่มวงเงินมากกว่า 2,400 บาทหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวสั้นๆ ว่า “ไทยช่วยไทย พลัส”