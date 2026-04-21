ครม.ผ่านร่าง “ปฏิญญาบากู” ขับเคลื่อนสังคมทุกช่วงวัยในเอเชีย-แปซิฟิก จ่อร่วมรับรอง 24 เม.ย.ที่ กทม.

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.เห็นชอบร่าง “ปฏิญญาบากู” เดินหน้าขับเคลื่อนสังคมทุกช่วงวัยในเอเชีย-แปซิฟิก เตรียมร่วมรับรอง 24 เม.ย.นี้ ที่กรุงเทพฯ
วันนี้ (21 เม.ย.) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง “ปฏิญญาบากูว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนามนุษย์เพื่อขับเคลื่อนสังคมสำหรับทุกช่วงวัยในเอเชียและแปซิฟิก” ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ
ทั้งนี้ ครม.มอบหมายให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้แก่ รองนายกรัฐมนตรี (นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทน เข้าร่วมรับรองร่างปฏิญญาดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) สมัยที่ 82 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยจะมีการรับรองร่างปฏิญญาในวันที่ 24 เมษายน 2569
นางสาวลลิดา กล่าวว่า ร่างปฏิญญาบากู มีสาระสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนามนุษย์อย่างครอบคลุมในทุกช่วงวัย ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยเน้นการสร้างโอกาสการจ้างงานที่มีคุณค่า การพัฒนาทักษะแรงงาน โดยเฉพาะด้านดิจิทัลและนวัตกรรม การส่งเสริมบทบาทสตรีและเยาวชน การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รวมถึงการขยายโอกาสให้กลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการ สามารถเข้าถึงการจ้างงานและการประกอบอาชีพได้อย่างเท่าเทียม
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขแบบบูรณาการที่เข้าถึงได้ และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี
“การเข้าร่วมรับรองปฏิญญาครั้งนี้ สะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ และสร้างสังคมที่ครอบคลุมสำหรับทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” นางสาวลลิดา กล่าว
ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งว่า ร่างปฏิญญาดังกล่าวไม่เป็นสนธิสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ โดยหากมีความจำเป็นต้องปรับแก้ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศ สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง