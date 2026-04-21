“อนุทิน” เตรียมเปิดทำเนียบฯ ถก “หวัง อี้” เล็งขอจีนช่วยซื้อสินค้าเกษตรไทยเพิ่ม

รุกสู้เศรษฐกิจทรุด! “อนุทิน” เตรียมเปิดทำเนียบฯ ถก “หวัง อี้” ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้น เล็งขอจีนช่วยรับซื้อสินค้าเกษตรไทยเพิ่ม พร้อมดึงลงทุนเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน ชี้ เป็นการคุยแบบ Open Agenda ครอบคลุมประเด็นชายแดน
เมื่อเวลา 12.50 น. วันที่ 21 เม.ย.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงกรณีการเดินทางมาเยือนไทย ของ นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนว่า นายหวัง อี้ เดินทางมาสองภารกิจ โดยมีภารกิจส่วนตัวด้วย และถือโอกาสแวะมาหารือกับตนเอง ซึ่งเรามีความคุ้นเคยกันดี ทั้งนี้ ประเด็นระหว่างไทยกับจีน มีแต่เรื่องที่เป็นความร่วมมือกัน ซึ่งเราอาจจะขอให้ท่านพิจารณาซื้อสินค้าเกษตร ข้าว ผลไม้ หรือมาลงทุนเพิ่ม สนับสนุนเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการหยิบยกเรื่องชายแดนหารือกันด้วยหรือไม่ นายอนุทิน พยักหน้า พร้อมกล่าวว่า ครับ เป็นการหารือแบบ open agenda ขออย่าพึ่งถามรายละเอียด