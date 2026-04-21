“ปิยบุตร” เชื่อ พท.ยุคใหม่งดแตะเพดานแหลมคม ปั้น “ยศชนัน” ตามรอย “ชัชชาติ” สร้างภาพลักษณ์คนทำงาน-รักทุกฝ่าย เก็บแต้ม

“ปิยบุตร” เชื่อ พรรคเพื่อไทยยุคใหม่ เลิกแตะเรื่องเพดานแหลมคม-เน้นขายผลงาน ปั้น “ยศชนัน” เดินรอยตามโมเดล “ชัชชาติ” หวังดึงกระแสนิยมคืนด้วยภาพลักษณ์คนทำงาน-รักทุกฝ่าย ประเมิน “ทักษิณ” ออกจากเรื่อนจำ ช่วงแรกอาจลดบทบาท เลี่ยงปัญหา
วันที่ 21 เม.ย. 2569 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอ ถึงการดำเนินงานการเมืองของพรรคเพื่อไทย ว่า เขาชัดแล้วว่าคงไม่มาพูดเรื่องการเมืองแหลมคมเหมือนเมื่อก่อน เขาเน้นเรื่อง นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ เรื่องการเมือง ความขัดแย้งไม่ยุ่ง รักทุกคนรักทุกฝ่าย เป็นกลางสุดโต่งแล้ว ตนคิดว่า พรรคเพื่อไทยจะสร้างอาจารย์เชนให้เหมือนนายชัชชาติ ไปเน้นเรื่องการทำงาน ถ้าเขาทำสำเร็จ กระแสก็จะขึ้นไป
ส่วน นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กำลังจะออกจากเรือนจำ นายปิยบุตร ประเมินว่า นายทักษิณ อาจจะลดบทบาทไปก่อนช่วงเวลาแรก เพราะไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาอีก แต่โดยสภาพการณ์ ตนคิดว่า นายทักษิณ มีความรู้ความสามารถ อย่างไรมันสมองของท่านก็น่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติอยู่ อยู่ที่ว่าจะมาในบทบาทไหน
ส่วนจะเกิดการระแวงหรือไม่ ในบทบาทของการร่วมรัฐบาล นายปิยบุตร กล่าวว่า เขาน่าจะไปกันได้ในช่วงระยะเวลา 2 ปีแรก ไม่มีปัญหา มันก็เหมือนกับตอนสมัย นายเศรษฐา ทวีสิน และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตนก็ไม่คาดคิดว่าอยู่ดีๆ จะมาทะเลาะกัน ตอนนั้นตนเชื่อมาโดยตลอดว่า 4 ปีครบแน่ แต่แป๊บเดียวมีปัญหากัน ดังนั้น รอบนี้ไม่รู้จริงๆ แต่คิดว่าอย่างน้อย 1-2 ปี คงยังไม่มีปัญหา แต่ละท่านกว่าจะเป็นรัฐมนตรีเหนื่อยสายตัวแทบขาด คงไม่ทะเลาะกันเร็วๆ นี้