สส.ส้ม เผย ไทยมอบเงินช่วยต่างประเทศ 10 ปี 3.5 หมื่นล้าน แต่ไม่มีเรื่องแก้ฝุ่น เสนอวางระบบแทนจับมือถ่ายรูปและภาวนา

สส.ปชน.กางข้อมูลไทยช่วยเหลือต่างประเทศ 10 ปี 3.5 หมื่นล้าน ไร้ลงมือแก้ฝุ่น เสนอเปลี่ยนการช่วยเหลือแบบ “ใส่ทุกซอง” สู่ “การให้ที่มีเป้าหมาย” แนะปั้นโครงการข้ามแดนร่วม UN วางระบบในประเทศเพื่อนบ้าน แทนการจับมือ ถ่ายรูป และภาวนา
วันนี้ (21 เม.ย.) นายวิสุทธิ์ ตันตินันท์ (โจ้) สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อดีตผู้เชี่ยวชาญองค์การสหประชาชาติ เปิดเผยผ่านเพจส่วนตัว วิสุทธิ์ ตันตินันท์ - Wisoot Tantinan ว่า ประเทศไทยเผชิญฤดูฝุ่น ตลอดสิบปีที่ผ่าน แต่หน่วยงานรัฐยังใช้วิธีแก้ปัญหาเดิมๆ เปิดภาพถ่ายดาวเทียม ถ่ายรูปกับงานวิจัย พ่นน้ำขึ้นฟ้า ส่วนภาคประชาชน ยังคงแข็งขันดับไฟ แต่สิ่งหนึ่งที่พูดกันน้อย คือ ต้นตอข้ามพรมแดน งานวิจัยหลายชิ้นบอกว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของปัญหาอาจมาจากนอกประเทศ แต่บทบาทของไทยนั้นน้อยมาก ทำได้เพียง การประชุม จับมือ ถ่ายรูป แล้วก็ภาวนาสิ่งนี้ไม่เกินจริงถ้ามองดูแผน ASEAN Transboundary Haze Free ที่ต้องการปลอดฝุ่นข้ามแดนในปี 2563 และภาพการจับมือของไทยกับเพื่อนบ้าน แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงช้ามากๆ ทำให้ต้องเรียนรู้ว่า ประเทศอื่นทำอย่างไร เมื่อเจอปัญหาคล้ายกัน
“เมื่อเจอปัญหาข้ามพรมแดน เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการค้ามนุษย์ ประเทศผู้นำโลกจะริเริ่มการประชุมทำข้อตกลง ไทยก็ร่วมประชุมและลงนาม แต่ปัญหาไม่ได้หายไปในทันที จึงตามมาด้วยเงินสนับสนุนเบื้องต้น และผู้เชี่ยวชาญ ผ่านตัวกลางเช่นยูเอ็น เพื่อวางระบบข้อมูล กฎหมาย ภาษี สื่อมวลชน ภาคประชาชน ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ เพราะสุดท้ายก็เป็นงบของไทย ที่ทำให้ระบบที่วางไว้เดินต่อ”
เช่นเดียวกัน แค่ไทยจับมือกับเพื่อนบ้านยังไม่พอ การสนับสนุนการเงินเบื้องต้น และองค์ความความรู้ เพื่อวางระบบให้เพื่อนบ้าน คือ สิ่งที่ขาดไปเมือบเทียบจากสองกรณีข้างต้น
จากข้อมูลของ OECD และ กต.ตลอดสิบปีที่ผ่านมา ไทยให้เงินช่วยเหลือต่างประเทศไปราว 3.5 หมื่นล้านบาท ผู้รับอันดับหนึ่ง คือ ลาว 9,300 ล้าน ตามมาด้วย เมียนมา 3,800 ล้านและกัมพูชา 2,400 ล้านบาท
“การช่วยเหลือเกือบทั้งหมด คือ โครงสร้างพื้นฐาน และโครงการนำร่องที่กระจัดกระจาย แต่ไม่ปรากฏการลงมือแก้ไขมลพิษข้ามเลย เรายังวนเวียนกับการประชุม ตั้งคณะทำงาน ล่าสุดในปีนี้ ก็ยังไปไกลแค่แลกเปลี่ยนข้อมูลดาวเทียม และการตรวจจับความร้อน ยังไม่ถึงการสร้างระบบ ทั้งๆที่ปัญหานี้มีมาหลายปี” นายวิสุทธิ์ กล่าวและว่า “เราไม่จำเป็นต้องเพิ่มเงินช่วยเหลือเลย เพียงแค่ปรับการใช้เงินให้มีเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ร่วมของเรา”
นายวิสุทธิ์ กล่าวด้วยว่า แม้มีทั้งความร่วมมือ งบประมาณ และความรู้ แต่การแก้ไขปัญหาในต่างแดนยังก้าวไปช้ามาก เพราะไทยยังไม่ก้าวข้ามกรอบความคิดเดิมๆ ที่ทำมาหลายปี พร้อมกับมีข้อเสนอ
ข้อแรก ต้องก้าวข้ามบทบาท “เศรษฐีใหม่” ที่ให้แบบไร้จุดหมาย สู่การให้แบบมีเป้าหมาย เจาะจงไปที่แก้ปัญหามลพิษข้ามแดน ที่ทุกประเทศได้ประโยชน์ร่วมกัน
ข้อสอง ต้องขยายรูปแบบความร่วมมือที่มากกว่า การจัดประชุม จัดอบรม และให้ทุนการศึกษา สู่โครงการพัฒนาเชิงระบบที่ลงมือปฏิบัติจริงนอกประเทศ เหมือนที่หลายประเทศดำเนินการ
ข้อสาม ต้องก้าวข้ามความคิดที่ว่า หน่วยงานไทยเก่งที่สุดไม่ต้องให้ใครมาร่วม สู่การทำงานผ่านตัวกลางที่เพื่อนบ้านไว้ใจ เช่น ยูเอ็นหรือองค์กรต่างประเทศอื่นๆ ซึ่งทำงานใกล้ชิดกับหน่วยงานต่างๆ ในเพื่อนบ้านอยู่แล้ว
“อย่าลืมว่าไทย คือ ศูนย์กลางภูมิภาคของยูเอ็น และองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาให้ประเทศต่างๆ ไม่ว่า UNDP หรือ UNODC ก็มีเครือข่ายในเมียนมา ลาว เวียดนาม อยู่แล้ว ทำงานกับเครือข่ายในทุกๆ วัน ขณะที่ไทยอาจมีประชุมกับเพื่อนบ้านได้เพียงปีละครั้ง ซึ่งไม่ทันการ”
เมื่อประเทศไทยก้าวข้ามความเชื่อและความคิดเดิมๆ ไปได้ ไทยจะเปลี่ยนบทบาทจากการตั้งรับ สู่การเป็นผู้นำการแก้ปัญหาระหว่างประเทศอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดน ซึ่งทุกประเทศได้ประโยชน์โดยเฉพาะไทย