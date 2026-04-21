ฝ่ายค้านจ่อชงญัตติแก้ปมราคาพืชผล จี้ นายกฯ-รมต.เคลียร์ตารางตอบกระทู้สภา อย่ามองเป็นงานอดิเรก

”พริษฐ์“ เผย ฝ่ายค้านเตรียมเสนอญัตติตรวจสอบแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร เรียกร้อง นายกฯ-รมต. เคลียร์ตารางตอบกระทู้สภา ลั่น ไม่ควรมองเป็นงานอดิเรก แต่เป็นความรับผิดชอบหลัก
วันที่ 21 เม.ย. นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในสัปดาห์นี้ โดยในวันพุธที่ 22 เม.ย. นี้ มีข้อสรุปใน 2 ญัตติ คือ การเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการตรวจสอบแผน ในการเดินสู่เป้าหมายเนตซีโร่ ภายในปี 2050 ซึ่งจะเสนอ สส. พรรคประชาชน ส่วนญัตติที่ 2 เป็นข้อสรุปจากวิปฝ่ายค้านว่า เราจะเสนอเลื่อนญัตติการตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรขึ้นมาพิจารณา ซึ่งจากการหารือนอกรอบกับตัวแทนวิปรัฐบาล มีความเข้าใจที่ตรงกัน โดยสาเหตุที่ฝ่ายค้านเห็นตรงกัน เพราะ ราคาพืชผลการเกษตรกระทบกับประชาชนจำนวนมาก มีต้นทุนที่สูงขึ้นจากน้ำมันและปุ๋ย อีกมุมหนึ่งกลับมีสินค้าเกษตรที่ราคาตกต่ำอย่างมาก เช่น ข้าว มะพร้าว มะม่วง ที่มีสาเหตุมาจากผลกระทบการส่งออกที่ลดน้อยลง รวมถึงการทะลักเข้ามาของสินค้าจากต่างประเทศจึงเห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเลื่อนขึ้นมาพิจารณาในวันพรุ่งนี้
นายพริษฐ์ ยังกล่าวว่า ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลที่มีอำนาจในการบริหารงานแล้ว จัดสรรรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการเข้ามารับฟังข้อเสนอแนะจากสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงตอบคำถามประเด็นต่างๆ เพราะจากญัตติเรื่องพลังงาน ก็ไม่ได้มีตัวแทนของรัฐบาลเข้ามาชี้แจง รวมถึงญัตติเรื่องน้ำท่วมที่แม้ว่าจะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ใช้สิทธิ์อภิปรายสรุปแทนสมาชิกแต่ก็ไม่ได้เห็นตัวแทนของฝ่ายบริหารเข้ามาตอบคำถามของประชาชน จึงหวังว่าในการอภิปรายเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรจะได้เห็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามารับฟังและชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎร
นายพริษฐ์ กล่าวว่า ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 23 เม.ย. นี้ จะเป็นสัปดาห์แรกที่มีกระทู้สด กระทู้ทั่วไป และกระทู้แยกเฉพาะ ในส่วนของประชาชนจะมีการเสนออย่างน้อย 1 กระทู้ ในส่วนของพรรคฝ่ายค้าน จะรอดูผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตนอยากเรียกร้องไปยังรัฐบาล ในช่วงวันพฤหัสบดีเช้า รู้อยู่แล้วว่าเป็นการตอบกระทู้สด และตามข้อบังคับกระทู้สดต้องเสนอและเสนอได้ในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี ดังนั้น ครม. ก็ควรบริหารจัดการเวลาเพื่อให้ทั้งนายกฯ และรัฐมนตรีสามารถมาตอบกระทู้ถามสดได้
“ตนรู้สึกว่าไม่สมเหตุสมผลกับการที่นายกรัฐมนตรีมาชี้แจงต่อสภารอบที่แล้ว พอถูกถามเรื่องกระทู้สดบอกว่าถ้าว่างจะมา เราต้องย้ำว่าการมาตอบคำถาม สส.ที่ถามแทนประชาชนในสภาเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของนายกฯ และรัฐมนตรี ดังนั้นมันไม่ควรเป็นงานอดิเรก ที่นายกฯจะมาเมื่อว่าง แต่เป็นความรับผิดชอบหลักที่นายกฯ และ รัฐมนตรีทุกคนควรจัดสรรเวลาให้ และหากในสัปดาห์นั้นไม่มี สส.ถามรัฐมนตรีท่านใด ก็สามารถมาปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่สภาได้ เพราะมีห้องทำงาน หรือ ห้องประชุมให้ ครม. อยู่แล้ว ตนคิดว่าสัปดาห์นี้คงเป็นบทพิสูจน์แรกว่าตกลงแล้วนายกฯและรัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญ กับการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนหรือไม่” นายพริษฐ์ ระบุ
เมื่อถามว่า การที่พูดให้นายกฯและรัฐมนตรี มาตอบกระทู้เป็นเพราะเห็นข่าวที่รัฐมนตรีเทกระทู้ถามของ สว. ใช่หรือไม่ นายพริษฐ์ ยอมรับว่า มีส่วน เพราะเมื่อวานนี้ (20 เม.ย.) ไม่มีรัฐมนตรีมาตอบกระทู้ทั่วไปของ สว. ซึ่งผสมกับคำพูดของนายกฯเองที่ตอบคำถามของตน ตอนชี้แจงหลังการอภิปรายนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ว่า ถ้าว่างจะมา ตนว่าก็ให้พิสูจน์ด้วยการกระทำ ตนยืนยันว่าเราอยู่ในระบบรัฐสภาที่ไม่ได้มีการเลือกตั้งฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติแยกจากกัน แต่ฝ่ายบริหารมีที่มามาจากฝ่ายนิติบัญญัติ พูดง่ายๆคือนายกถูกโหวตเข้ามาในสภา แต่เรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบหลักของฝ่ายบริหารทุกคน ที่รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่องานสภา ซึ่งการมาตอบกระทู้สดคือการตอบคำถามที่ สส. ถามแทนประชาชน
”พรรคประชาชนให้ข้อมูลได้ว่าในการตั้งกระทู้สดเช้าวันพฤหัสบดีนี้ เรามีประเด็นที่จำเป็นต้องถามนายกฯ ถือว่าเป็นการแจ้งล่วงหน้าให้สามารถเคลียร์ตาราง” นายพริษฐ์ กล่าว