กมธ.การคลัง วุฒิฯ แจงถอนรายงานศึกษาขึ้น VAT 10% เหตุข้อมูลล้าสมัย ขอปรับใหม่ให้ทันสถานการณ์

กมธ.การคลัง วุฒิสภา แจงเหตุผลถอนรายงานการศึกษาปรับโครงสร้างภาษี เพราะข้อมูลล้าสมัย ขอปรับปรุงใหม่ให้ทันสถานการณ์ ด้าน ปธ.อนุ กมธ.การคลัง ย้ำ ไม่หมดกำลังใจ ขอกลับไปทำให้รอบคอบ เพื่อประโยชน์สาธารณะแท้จริง
วันที่ 21 เม.ย. ที่วุฒิสภา มีการประชุมวุฒิสภา ที่มี นายบุญส่ง น้อยโสภณ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งได้พิจารณาต่อกรณีที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ของวุฒิสภา ขอถอนรายงานพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการปรับโครงสร้างภาษีของประเทศไทย ซึ่ง กมธ.พิจารณาแล้วเสร็จออกจากวาระการประชุม
โดย นายบุญส่ง กล่าวว่า การถอนเรื่องที่บรรจุในระเบียบวาระแล้ว ตามข้อบังคับกำหนดว่า ต้องให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติตัดสิน อย่างไรก็ดี มี สว. ที่แสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยต่อการถอนรายงานฉบับดังกล่าวออกจากวาระประชุม และควรจะเดินหน้า อาทิ นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ สว.อภิปราย ว่า ในเนื้อหาของรายงานฉบับดังกล่าวควรต้องชี้แจงให้สาธารณะรับทราบ เพราะเนื้อหาไม่มีเฉพาะการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT เป็น 10% เท่านั้น ยังมีรายละเอียดอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาและชี้แจงให้สาธารณะเข้าใจ และไม่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด เช่น การขึ้น VAT ปัจจุบันมีอัตรา 10% อยู่แล้วแต่มีการผ่อนปรนให้เป็น 7% เป็นต้น
ทั้งนี้ นายพละวัต ตันศิริ สว. ฐานะโฆษก กมธ. การเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ยืนยันตามมติของ กมธ.ที่ขอถอนรายงานดังกล่าว เพราะต้องการปรับปรุงเนื้อหาที่ให้ทันและสอดคล้อง กับสถานการณ์และบริบทโลกที่เปลี่ยนไป เพื่อประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและรัฐบาล เนื่องจากรายงานดังกล่าวนั้นศึกษามาตั้งแต่ปี 2568 ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ หากเวลาที่เหมาะสมจะนำรายงานที่ได้ปรัปบรุงข้อมูลแล้วเสนอต่อวุฒิสภาต่อไป ทำให้ สว.ที่คัดค้านก่อนหน้านั้นรับฟังและไม่ติดใจ ซึ่งตามข้อบังคับถือว่าได้รับเสียงเห็นชอบให้ถอนรายงานดังกล่าวออกจากวาระการประชุม
ต่อจากนั้น น.ส.ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย สว. ฐานะ อนุ กมธ.ด้านการคลัง ใน กมธ.การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง อภิปรายด้วยว่า ทางอนุ กมธ. ที่ทำรายงานฉบับดังกล่าวด้วยความตั้งใจว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศ ที่ขอถอนออกจากวาระชุมไปไม่ได้หมดกำลังใจ แต่ต้องการปรับปรุงข้อมูลเพื่อประโยชน์สูงสุด
“หลายวันที่ผ่านมา ประชาชนให้ความสนใจ ซึ่งการทำงานไม่อยากทำตามลำดับขั้นตอน คือ กมธ.จัดทำและนำเสนอต่อวุฒิสภา เพื่อส่งไปยังรัฐบาลจากนั้นจบไปเท่านั้น แต่หากเดินหน้าบนรายงานที่ข้อมูลไม่ถูกปรับปรุง อาจมีคำถามว่า ข้อมูลดังกล่าวล้าสมัย จึงต้องการทำให้รอบคอบเพื่อประโยชน์สาธารณะแท้จริง กมธ. จะนำไปปรับปรุงเพื่อนำเสนอรายงานที่สมบูรณ์ และเมื่อถึงเวลานั้นจะเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อขอความเห็นของ สว.ต่อไป” น.ส.ชญาน์นันท์ อภิปราย