“อนุทิน” หนุนเครื่องบิน-คนขับ ช่วยทีมแพทย์ผ่าตัดรับหัวใจด่วน ขณะติดประชุม ครม.

“อนุทิน” ไม่ทิ้งภารกิจหัวใจติดปีก สนับสนุนเครื่องบิน-คนขับ ช่วยทีมแพทย์ ลุยผ่าตัดรับหัวใจด่วน แม้ติดประชุม ครม.
วันที่ 21 เมษายน 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าวันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนเครื่องบินและนักบิน เดินหน้าภารกิจรับ-ส่งทีมแพทย์ นำโดย นพ.พัชร อ่องจริต ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อนำอวัยวะจากผู้บริจาค ไปต่อชีวิตให้ผู้ป่วยที่รอความหวัง
ภารกิจครั้งนี้ เป็นการลำเลียง “หัวใจ” จากโรงพยาบาลลำปาง เพื่อนำไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งต้องแข่งกับเวลาในทุกนาที รายงานระบุว่า แม้นายอนุทินจะติดภารกิจประชุมคณะรัฐมนตรี ไม่สามารถร่วมปฏิบัติการด้วยตนเองได้ แต่ได้สั่งการทันที สนับสนุนเครื่องบิน นักบิน และประสานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จนภารกิจสำเร็จลุล่วง
การใช้เครื่องบินลำเลียงอวัยวะ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วย “ย่นเวลา” อย่างมีนัยสำคัญ เพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้ผู้ป่วย เพราะหัวใจเป็นอวัยวะที่มีข้อจำกัดด้านเวลาอย่างเข้มงวด ทุกนาทีคือความเป็นความตาย
สำหรับ “ภารกิจหัวใจติดปีก” นายอนุทิน ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 เพื่อสนับสนุนทีมแพทย์ในการผ่าตัด และลำเลียงอวัยวะจากผู้เสียชีวิต (สมองตาย) ที่ได้ลงทะเบียนให้บริจาคอวัยวะ ไปยังผู้ป่วยปลายทางอย่างทันท่วงที ปัจจุบันมีเที่ยวบินในภารกิจนี้แล้วกว่า 100 เที่ยวบิน