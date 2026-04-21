“ศุภจี” เร่งกระจายสินค้า “ไทยช่วยไทย” ดึง SME-ร้านค้าย่อย-แพลตฟอร์มออนไลน์ เข้าร่วม คาดเริ่มได้ 1 พ.ค.

“ศุภจี” เผย อยู่ระหว่างเตรียมการกระจายสินค้าโครงการไทยช่วยไทย ดึงเอสเอ็มอี ร้านค้า จำหน่ายผ่านกองทุนหมู่บ้าน ตลาดนัด อำเภอ แพลตฟอร์มออนไลน์ หวังเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค หากทำทันเริ่ม 1 พฤษภาคมนี้
วันที่ 21 เม.ย. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนของกระทรวงพาณิชย์ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไปแล้ว ช่วงนี้เป็นการทำรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้พูดคุยกับกระทรวงมหาดไทย ถึงจุดการกระจายสินค้าไทยช่วยไทยทั่วประเทศให้ได้หลายช่องทาง ทั้งการทำงานร่วมกันกับไปรษณีย์ไทย เป็นจุดกระจายสินค้าราคาประหยัด รวมถึงตลาดนัด ช่องทางของอำเภอ หรือกองทุนหมู่บ้านเข้ามาช่วย ซึ่งเป็นร้านค้าในกองทุนหมู่บ้านเข้ามารับสินค้า เพื่อกระจายไปยังหมู่บ้าน นอกจากนี้ ยังเตรียมจดทะเบียน รับสมัครสินค้าชุมชน สินค้าเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการรายเล็กให้เข้ามาอยู่ในโครงการนี้ด้วย เพื่อให้มีพื้นที่ในการพร่องถ่ายสินค้า
กระทรวงพาณิชย์จะทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มชื่อดังขายของออนไลน์ ซึ่งกระทรวงอยู่ระหว่างการคัดเลือกสินค้าเอสเอ็มอี รวม 2000 สินค้า จะถูกขายในแพลตฟอร์มดังกล่าว และทางกระทรวงจะช่วยในเรื่องของค่าขนส่ง ทำให้กลุ่มไรเดอร์มีรายได้ด้วย และยังมีคูปองลดราคาสินค้าให้กลุ่มเอสเอ็มเอที่อยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ จำนวน 100 บาท 500,000 ใบ เพื่อส่งให้ผู้ซื้อ การทำเช่นนี้จะทำให้ได้สินค้าราคาประหยัด และมีทางเลือกสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับทุกพื้นที่โดยไม่กระทบกลไกใดๆ
ทั้งนี้ การกระจายสินค้าดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยเจรจาเตรียมการให้มีความพร้อมทั่วประเทศ ถ้าหากทำทันจะเริ่ม 1 พฤษภาคมนี้