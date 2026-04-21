“อนุทิน” เรียกคุย “สีหศักดิ์-ปกรณ์” ก่อนถก ครม.

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 21 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ห้องทำงาน ตึกไทยคู่ฟ้า โดยเวลา 09.05 น. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ เข้าพบนายกฯบนตึกไทยคู่ฟ้า คาดว่า เป็นการรายงานกรณีกลาโหมโอมาน ประสานไทยส่งรายชื่อเรือไทยผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง หลังเรือ SCG ผ่านได้อย่างปลอดภัย ขณะที่เวลา 09.15 น. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เข้าพบนายกฯบนตึกไทยคู่ฟ้าด้วยเช่นกัน หลังมีประเด็นเตรียมออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 5 แสนล้านบาท
จากนั้นเวลา 09.45 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายอนุทิน ได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้ได้รับรางวัล Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2025 และรางวัลอื่นๆ ที่บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1
ก่อนที่เวลา 10.00 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ครม.ที่ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด