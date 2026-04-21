จ่อชง ครม.ดึงงบเหลือ 477 ล้าน จากปี 68 เยียวยาอ้อยสด แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

กระทรวงอุตฯ จ่อชง ครม.ทบทวนเยียวยาอ้อยสด ดึงงบเหลือ 477 ล้าน จากมติ ครม. 17 มิ.ย. 68 ช่วยเกษตรกรเพิ่ม 4.6 พันราย แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5
ทำเนียบรัฐบาล - วันที่ 21 เม.ย. 2569 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ว่า กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมเสนอทบทวนมติ ครม. เมื่อ 17 มิ.ย. 68 เพื่อขยายความช่วยเหลือชาวไร่อ้อย จากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่ม อ้อยสดคุณภาพดี 100% ในกรอบวงเงินรวม 5,175 ล้านบาท
นายวราวุธ กล่าวว่า ปัจจุบันจ่ายเงินกลุ่มแรกเสร็จสิ้นแล้ว 1.26 แสนราย เป็นเงิน 4,687 ล้านบาท คงเหลือเงิน 487 ล้านบาท ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรม จึงขออนุมัติจ่ายเงินเพิ่มเติมให้เกษตรกรอีก 4,667 คู่สัญญา ปริมาณอ้อย 6.91 ล้านตัน แบ่งเป็น
กลุ่มแรก ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อน (ไม่เกิน 5%) ให้หักส่วนเกินออกและจ่ายเฉพาะส่วนดีกลุ่มนี้ครอบคลุม 1,053 คู่สัญญา ปริมาณอ้อย 5.96 ล้านตัน วงเงินช่วยเหลือ 411.10 ล้านบาท
ส่วนกลุ่ม 2 เกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้ โรงงานผลิตเอทานอล จำนวน 3,505 คู่สัญญาวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่ 62.34 ล้านบาท ปริมาณอ้อย 9 แสนกว่าตัน
และกลุ่มที่ 3 เกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดง 109 คู่สัญญา วงเงิน 3.61 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า ต้องใช้เงินเพิ่มเติม 477.04 ล้านบาท ซึ่งยังอยู่ในกรอบวงเงินเดิมที่ ครม. เคยอนุมัติไว้ โดย ก.อุตฯ จะเร่งเสนอเข้า ครม.โดยเร็ว