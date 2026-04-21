“วราวุธ” สั่ง กรอ.คุมเข้มความปลอดภัยโรงงานรับมือฤดูร้อน ชูป้องกันเชิงรุก-บังคับใช้กฎหมาย

“วราวุธ” สั่ง กรอ.คุมเข้มความปลอดภัยโรงงานรับมือฤดูร้อน ชูมาตรการป้องกันเชิงรุก-บังคับใช้กฎหมายลดความสูญเสีย โดยเฉพาะโรงงานเสี่ยง เช่น โรงงานพลาสติก กระดาษ สี และยางรถยนต์
ทำเนียบรัฐบาล - วันที่ 21 เม.ย. 2569 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุม ครม. ถึงกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงงานในช่วงฤดูร้อนบ่อยครั้ง ว่า ได้กำชับ นายพรยศ กลั่นกรอง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ยกระดับมาตรการความปลอดภัยและเฝ้าระวังเชิงรุกทั่วประเทศ
นายวราวุธ กล่าวว่า 3 มาตรการหลักที่ต้องนำมาใช้อย่างเข้มข้น เพื่อลดความสูญเสีย บางส่วนดำเนินการไปแล้ว เช่น ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการ และสมาคมอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งล่าสุด 11 มี.ค.ที่ผ่านมา
สำหรับมาตรการเชิงรุกที่สำคัญ กรอ.ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง เน้นกลุ่มโรงงานพลาสติก กระดาษ สี และยางรถยนต์ จะต้องฝึกอบรมเข้มออนไลน์ทุกเดือน และลงพื้นที่ฝึกซ้อมแผนความปลอดภัยในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตั้งเป้าผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 6,000 รายต่อปี
“มาตรการสุดท้ายข้อบังคับตามกฎหมาย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 2552 กำชับให้โรงงานจำพวกที่ 2 และ 3 ติดตั้งระบบตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติในจุดเสี่ยง ต้องมีถังดับเพลิงขนาด 4.5 กก. เพียงพอต่อพื้นที่ ส่วนคลังสินค้าพื้นที่ 1,000 ตร.ม. ขึ้นไป หรือพื้นที่เก็บวัตถุไวไฟ 14 ตร.ม. ขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler) ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด”
ทั้งนี้ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดไฟไหม้ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 1 พระนครศรีอยุธยา และโกดังโรงงานผลิตแว่นตาที่ถนนสาย 340 อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี