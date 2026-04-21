“เชน” ย้ำ อว.พร้อมแก้ฝุ่น ประสานเครือข่ายหนุนจัดหาอุปกรณ์-ให้ความรู้ประชาชน

“ยศชนัน” ย้ำ อว.พร้อมแก้ปัญหาฝุ่น ประสานเครือข่ายหนุนจัดหาอุปกรณ์-ให้ความรู้ประชาชนปรับใช้
นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. กล่าวถึงการลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่น ว่า การแก้ไขปัญหาไม่จำเป็นต้องรอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพราะมีการสื่อสารกันอยู่แล้ว และนายกรัฐมนตรีได้หารือกับหลายคน ซึ่งทุกคนทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลภาคเหนือ มีเครือข่ายต่างๆ ที่สามารถแจ้งเข้ามาได้ โดยกระทรวง อว. สามารถทำได้ เพราะมีงบประมาณอยู่แล้ว โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมความรู้ เพื่อให้แต่ละคนสามารถนำไปปรับใช้ได้ รวมถึงอุปกรณ์ ขณะเดียวกัน ส่วนอื่นๆ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ก็ได้ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ แล้ว เมื่อวานนี้ อย่างไรก็ตาม เรื่องฝุ่นไม่ใช่เพียง จ.เชียงใหม่ มีทั้ง จ.แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ และ พะเยา รวมถึงพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งก็พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
นายยศชนัน ยังระบุอีกว่า สำหรับการลงพื้นที่ของตนเป็นการไปให้กำลังใจ และดูว่าขาดเหลืออะไร ส่วนตัวขอให้กำลังใจเครือข่ายอาสาสมัคร และเคารพในจิตใจ ของคนที่ที่ทำหน้าที่และอาสา แม้การสื่อสารอาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน แต่ขอให้กำลังใจซึ่งกันและกัน หากช่วยได้ก็พร้อมทำทุกมิติ
ส่วนมีการขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเผาเพื่อแก้ไขปัญหานี้หรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า เราดูในเรื่องของการวิเคราะห์ พบว่า บางพื้นที่มีปัญหาฝุ่นจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะบริเวณชายแดน แต่บางพื้นที่เราสามารถบริหารจัดการได้ ซึ่งต้องดำเนินการ และหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็เริ่มดำเนินการแล้ว