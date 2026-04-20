สนองแต่วานซืน! เร่งแก้กม.อบจ.ปี40 "กรมท้องถิ่น" ยกทับซ้อนบริการสาธารณะ อปท.อื่น อุปสรรคต้องทบทวน ย้ำ! ถึงคิวแก้วาระ-อายุนายกฯ

สนองภูมิใจไทย ตั้งแต่วานซืน! เร่งแก้ พ.ร.บ. อบจ. "กรมท้องถิ่น" ยกอุปสรรคปัญหา "พ.ร.บ. อบจ. ปี40" จ่อทบทวนตามรอบรับฟังความเห็น 5 ปี ยกปม "อำนาจทับซ้อน" ให้บริการสาธารณะ ระหว่าง อปท.ระดับอื่น ในพื้นที่เดียวกัน ทั้งปัญหาการออกข้อบัญญัติ อบจ. แต่ "ทับซ้อน" เขตพื้นที่รับผิดชอบทั่วทั้งจังหวัด ไม่วาย! อ้าง "วาระ-อายุ" นายก อบจ. ทำการพัฒนาพื้นที่ สะดุด! ขาดความต่อเนื่อง ถึงเวลาต้องพิจารณาเพิ่มโอกาสคนรุ่นใหม่ เข้าบริหารท้องถิ่น
วันนี้ (20 เม.ย.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เวียนหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ แจ้ง ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้ง 3 ระดับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป
ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง กฎกระทรวง 5 ฉบับ (พ.ศ.2541) ออกตามความใน พ.ร.บ.ฯ
เพื่อเป็นการทบทวนและพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 โดยรอบระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2564 - 31 ธ.ค.2568
สำหรับข้อมูลการรับฟังความเห็น พบว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้มีหลายประการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ของกฎหมายอย่างเต็มที่ ปัญหาหลัก ๆ ที่พบ ได้แก่
(1) กรณีการทับซ้อนของอํานาจในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในการให้บริการสาธารณะ ซึ่งเป็นปัญหาในการออกข้อบัญญัติ อบจ. โดย อบจ. มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั่วทั้งจังหวัด "ทับซ้อน" กับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อื่น เช่น เทศบาล อบต.
"การจะกระทําการใดในหน้าที่และอํานาจภายในเขตพื้นที่ที่ครอบคลุมหลาย อปท. จึงมีความทับซ้อนกัน ซึ่งการจะออกข้อบัญญัติ เช่น การเก็บค่าบํารุงรักษา การออกค่าปรับ จึงต้องได้รับความยินยอมจาก อปท.ในพื้นที่ดังกล่าวก่อน จึงจะดําเนินการในพื้นที่ดังกล่าวได้
(2) การจํากัดวาระการดํารงตําแหน่งของ "นายก อบจ." ทําให้ขาดความต่อเนื่องของการดํารงตําแหน่ง นายก อบจ. ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นไม่ต่อเนื่อง การดําเนินการตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไว้สะดุดหยุดลงหรือเกิดความล่าช้า
(3) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ นายก อบจ. ในเรื่องอายุ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น นายก อบจ. ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาเพื่อเพิ่มโอกาส ในการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการบริหารท้องถิ่นให้มากขึ้น
(4) กรณีที่ นายกอบจ. ลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง เป็นเหตุให้ต้องจัดการเลือกตั้งก่อนเวลาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งเกิดจากการใช้ช่องว่างของกฎหมายเพื่อประโยชน์ ในการเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และอาจทําให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งที่ซ้ำซ้อนกัน
สำหรับประเด็น ที่สอบถาม ที่น่าสนใจ เช่น เห็นว่า คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายก อบจ. ให้ต้องมีอายุ ไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา ตามมาตรา 35/1 มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน หรือไม่
เห็นว่า นายก อบจ.มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ และในกรณีดำรงตำแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อได้ดำรงตำแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้น จากตำแหน่ง ตามมาตรา 35/2 มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน หรือไม่
เห็นว่า ถ้ามีการกำหนดให้กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและเหลือระยะเวลาดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 1 ปี ไม่ต้องจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้ปลัด อบจ. แล้วแต่กรณี ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว มีความเหมาะสมและสอดคล้อง กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน หรือไม่
เห็นว่า ถ้ามีการกำหนดให้กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและเหลือระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 1 ปี ขึ้นไป ให้จัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากับวาระ ที่เหลืออยู่ของผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน หรือไม่ เป็นต้น.
ที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทย เพิ่งยกร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) 3 ฉบับ โดยมี ร่างพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล และคณะ
เฉพาะ ร่างพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หลักการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ของพรรคภูมิใจไทย ได้แก่
1.แก้ไขเพิ่มเติมอายุบุคคลผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ. 2.แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์วาระการดํารงตําแหน่งของ นายก อบจ.
ระบุถึงเหตุผลเป็นการสมควรแก่การแก้ไขเพิ่มเติมฯ เนื่องจากปัจจุบัน อบจ. เผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ซึ่งทําให้ต้องมีการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการใหม่ๆ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
ดังนั้นควรเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถได้มีโอกาสเข้ามาพัฒนาท้องถิ่น จึงควรกําหนดอายุบุคคลผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็น นายก อบจ. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
เพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนมีสิทธิ์และเสรีภาพทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนเองต้องการ โดยไม่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหน่ง และเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถวางแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้.