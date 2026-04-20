"อนุทิน" ดูโมเดลป่าเปียกชุ่มชื้นกันไฟป่า ห่วงจนท.จุดไหนร้อนเกินอย่าเสี่ยง ลั่นเสียไม่ได้แม้แต่คนเดียว

นายกฯ ดูโมเดลป่าเปียก สร้างความชุ่มชื้นป้องกันไฟป่า ห่วง เจ้าหน้าที่ บอก จุดไหนร้อนเกินอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยง ลั่น จะเสียท่านไม่ได้แล้วแม้แต่คนเดียว
วันนี้ (20เม.ย.69) เวลา 16.40 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางต่อมาที่ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เพื่อตรวจติดตามอุปกรณ์ในภารกิจดับไฟป่า และดูการทดลองป่าเปียกที่มีการฉีดน้ำไปยังพื้นที่ป่าฝั่งหนึ่ง กับอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้ฉีดน้ำ ทำให้เห็นความชุ่มชื่นที่ต่างกันอย่างชัดเจน และเป็นแนวคิดป้องกันไฟป่าจากการปล่อยน้ำให้ป่าเกิดความชื้น ซึ่งขณะนี้มีป่า 7 แห่งใช้โมเดลนี้อยู่
จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้สักการะพระธาตุเจดีย์อินแขวน (องค์จำลอง) สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีลักษณะก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ซึ่งการสักการะพระธาตุเจดีย์อินแขวน จะทำให้มีแต่ความสุขความเจริญขอพรสิ่งใดก็จะสมปรารถนา
ภายหลังได้ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มนักเรียนปั้นเมล็ดพันธุ์ไม้ก่อนยิงปลูกป่า เพื่อร่วมกันรณรงค์ปลูกป่าชดเชยป่าที่ถูกเผา ก่อนจะพูดคุยกับจิตอาสาชาวดอยสะเก็ด รู้สึกดีใจที่นายกฯ มาเยือน และขอเป็นกำลังใจในการทำงานกับนายกรัฐมนตรี
จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้เข้าสักการะรอยพระพุทธบาท วัดพระธาตุดอยสะเก็ด และเข้าพบกับพระราชโพธิวรคุณ เจ้าอาวาวัดพระธาตุดอยสะเก็ด เพื่อขอพรเสริมความเป็นสิริมงคล
ต่อมานายอนุทิน ได้ทักทายเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่มีส่วนร่วมในภารกิจดับไฟป่า อาทิ จากกรมการปกครอง กรมป่าไม้ โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า พวกตนดีใจที่ได้มาดูหน้างานจริง เพราะไม่ใช่เรื่องง่าย หากมัวแต่รับฟังรายงานอยู่ที่ส่วนกลาง ก็จะสนับสนุนหน้างานไม่ถูก เมื่อมาเห็นหน้างานแล้วก็จะนำคำแนะนำไปปรับแก้ไขปัญหาให้กับทุกคน เราเน้นป้องกันมากกว่าการแก้ไข ในนามรัฐบาลขอขอบคุณทุกคนที่เสียสละ ทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย สิ่งที่ทำลงไปมีคุณค่า สำหรับประชาชนทุกคน เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยง ต้องเผชิญหน้ากับความร้อน และมีความเสี่ยงกับระบบทางเดินหายใจสำลักควัน เราได้รับรายงาน เรื่องเหล่านี้มาโดยตลอดด้วยความอึดอัดใจและไม่สบายใจ และจะหาทุกวิถีทางเพื่อให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป ยืนยันว่าเราจะยืนเคียงข้างกันไม่ทิ้งกันแน่นอน
นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า หากพื้นที่ใดมีความร้อนเกินจนทำให้เกิดความเสี่ยง แต่ก็เสี่ยงอย่างไรก็ต้องไม่เสี่ยงชีวิต ต้องปล่อยไปและจะหาวิธีการอื่นมาแก้ไขปัญหาเพราะ “ผมจะเสียพวกท่านไม่ได้แล้ว แม้แต่คนเดียว” ดังนั้นขอให้ใช้ดุลยพินิจ ประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าพื้นที่ ก่อนจะอวยพรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสุขภาพแข็งแรง