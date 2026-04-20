พท.ย้ำไม่ส่งชิงผู้ว่ากทม.ส่วนสก.รอคุย ชี้เป็นพรรคระดับชาติมุ่งขับเคลื่อนภาพใหญ่ ปล่อยแข่งอิสระ

“จุลพันธ์” ยันเพื่อไทย ไม่ส่งชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ส่วน สก. ต้องรอคุย ชี้เป็นพรรคระดับชาติ มุ่งเดินนโยบายขับเคลื่อนภาพใหญ่ ขอปล่อยให้การแข่งขันเป็นอิสระ
วันนี้ (20เม.ย.) นาย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงสนามการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ว่า พรรคเพื่อไทยไม่ได้ส่งผู้สมัครลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ เหมือนครั้งที่แล้ว ที่ก็ไม่ได้ส่ง โดยพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคระดับชาติ ตอนนี้มุ่งนโยบายขับเคลื่อนในภาพใหญ่ ซึ่งหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทย วันนี้ตั้งเป้าพัฒนาทุนมนุษย์ และในกรุงเทพฯ ก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่การขับเคลื่อนของท้องถิ่นยังไม่ได้ลงลึก ปล่อยให้การแข่งขันเป็นอิสระ และให้ประชาชนมีอิสระในการตัดสินใจเลือก
เมื่อถามว่า สก. พรรคเพื่อไทยจะส่งหรือไม่ เพราะหากไม่ส่ง ก็อาจจะถูกกลืนกินพื้นที่ทางการเมือง นายจุลพันธ์ กล่าวว่า จะต้องคุยกันอีกทีนึง เพราะขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปใด