“หมอเปรม” ซัด นายกฯ-รมต.หนีตอบกระทู้ไปจัดอีเวนต์ ไม่เห็นหัว ปชช.- สภา แถลงนโยบายแค่น้ำลาย

“สว.เปรมศักดิ์” โวย นายกฯ-รมต. หนีตอบกระทู้ ส.ว.ไปจัดอีเวนต์แก้ PM 2.5 ที่เชียงใหม่ ลั่นไม่เห็นหัวประชาชน-ไม่ให้ความสำคัญสภา ที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็เป็นเพียงน้ำลายบ้วนปาก
วันนี้ (20 เม.ย.) นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภาเพียไม่มาตอบแถลงถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ไม่มาตอบกระทู้ของสมาชิกวุฒิสภา ว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลแถลงนโยบายที่ประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่ 9-10 เม.ย.ที่ผ่านมา แต่วันนี้ 20 เม.ย. คำแถลงนโยบายของรัฐบาลก็เป็นเพียงน้ำลายบ้วนปาก เพราะตอนแถลงนโยบายอ้างว่าจะทำตามสมาชิกรัฐสภา ที่ต้องตรวจสอบรัฐบาล และจะเคารพต่อที่ประชุมของรัฐสภาที่จะตรวจสอบผ่านกระทู้ ญัตติ แต่วันนี้ สว. มีทั้งกระทู้สด กระทู้ถามเป็นหนังสือซึ่งถามล่วงหน้า 3 เรื่อง ซึ่งตนเคยยื่นมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทิน 1 แล้ว แต่เมื่อยุบสภากระทู้ตกไปตนก็มายื่นใหม่ ซึ่งทั้ง 3 กระทู้ เรียกว่า เป็นกระทู้แห้ง สามารถเตรียมคำตอบได้ไม่ยาก นอกจากนั้น ยังมีกระทู้ถามด้วยวาจาอีก 3 กระทู้
แต่ปรากฏว่า รัฐบาลได้ไม่ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดมาตอบคำถามแม้แต่คนเดียว ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีทั้ง 35 คน กับอ้างว่าติดภารกิจบินไปตรวจสอบปัญหา PM 2.5 ที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ไปเพียง 3 ชั่วโมงก็กลับ ถ้าอ้างว่าเป็นเรื่องสำคัญทำไมไม่อยู่ 3 วัน ทั้งที่ชาวเชียงใหม่อยู่กันมาชั่วชีวิตแล้วจะอยู่อย่างไร ถ้ารัฐบาลให้ความสำคัญเพียงแค่นี้
ถ้าจะให้ตนขนาดนามรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลอีเว้นท์ไม่ใช่ รัฐบาล egovernment เพราะรัฐบาลไปสร้างอีเวนต์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ทางจิตวิทยา เสร็จแล้วก็กลับมาเหมือนเดิม ตนก็อยากจะวัดดูว่าหลังจากนายกฯไปเชียงใหม่แล้ว PM 2.5 ของเชียงใหม่จะลดลงบ้างหรือไม่ แล้วจะดูแลต่อเนื่องอย่างไรถึงจะสามารถแก้ปัญหาได้ ที่สำคัญ จำเป็นหรือไม่ที่รัฐมนตรีทั้ง 35 คนจะไปทั้งหมด โดยไม่มองภารกิจของรัฐสภาเลย หรือรัฐบาลนี้ดูถูกไม่เห็นหัวประชาชน เพราะการที่ สว. ถามกระทู้ ก็ถามเพราะความเดือดร้อนของประชาชนทั้งสิ้น ทั้งที่นายกฯอ้างว่าจะยึดมั่นระบบรัฐสภาแต่ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับสภาเลย
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวอีกว่า รัฐมนตรีที่มาตอบกระทู้ก็เป็นการทำงานเช่นเดียวกัน อย่าคิดว่า การไม่มาตอบกระทู้แล้วจะอธิบายได้เพราะถือเป็นการหนีปัญหา ไปสร้างอีเวนต์ที่เชียงใหม่ แล้วอ้างว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนทั้งที่ปัญหา PM 2.5 เกิดมาตั้งแต่ก่อนรัฐบาลอนุทินหนึ่งด้วยซ้ำ ทำไมเพิ่งมาเอาจริงตอนนี้ อีกทั้งรัฐมนตรีที่ต้องมาตอบกระทู้ก็สามารถขออนุญาตนายกรัฐมนตรีได้ อย่างนี้ตนถือว่าไม่รับผิดชอบต่อประชาชนแต่อ้างประชาชนเพื่อเอาตัวรอดไปวันๆ ดังนั้น ในสัปดาห์หน้า ก็จะมีกระทู้สดอีก 3 เรื่องกระทู้แห้ง อีก 3 เรื่องเดิมเช่นเดิม จะดูว่านายกฯจะใส่ใจงานสภา มอบหมายให้รัฐมนตรีมาตอบสักกะทู้หรือไม่หากยังไม่มีรัฐมนตรีคนใดมาตอบ ตนก็ขอแสดงความเสียใจล่วงหน้าว่ารัฐบาลจะละเลยและห่างเหินประชาชนเรื่อยๆ ออกไปเรื่อยๆ และหลงอยู่ในอำนาจต่อไป
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวต่อว่า วันนี้ ตนมองว่า รัฐบาลเป็นลักษณะคุมเสียงส่วนใหญ่ คิดว่าคุมเสียงส่วนใหญ่ ทั้งสภาล่างและสภาสูงได้หมดและยังสยายปีกไปยังองค์กรอิสระ ทั้งที่วันนี้มีรายงานของคณะกรรมาธิการ กิจการองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ ที่จะเสนอรายงาน พิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการบูรณาการ ความร่วมมือขององค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ปรากฏว่ามีใบสั่งไม่ให้รายงานดังกล่าวบรรจุเข้าที่ประชุม ทั้งที่คณะกรรมาธิการทุกคณะจะต้องเสนอรายงานต่อที่ประชุม และเมื่อเสนอรายงานเข้ามา สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบเสนอแนะเท่านั้นไม่ได้มีการลงมติอะไร สุดท้ายรายงานฉบับนี้ก็ไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในวาระ